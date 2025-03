Martín Redrado negó a Matilda y Luciana Salazar expuso las fotos que nunca debían salir a la luz

Cuando el WandaGate parecía ser el único escándalo amoroso del momento, Luciana Salazar se cansó de ocultar la verdad sobre su vínculo con Martín Redrado y su hija, Matilda Salazar. En este contexto, la mediática compartió imágenes que juró nunca hacer públicas y pidió que se pague la cuota alimentaria correspondiente.

Cabe recordar que la modelo fue madre hace ocho años gracias a una subrogación de vientre: "Él se hizo cargo del tratamiento y me hizo mentir porque sus hijos no lo iban a soportar", declaró la mediática días atrás. Desde el nacimiento de la nena, el político nunca se mostró públicamente con la menor ni confirmó ser su padre: "No existe una cuota alimentaria. Si eso fuese así, yo estaría en la lista de deudores de cuota alimentaria. Y no estoy en esa lista ", contestó el economista cuando reporteros consultaron sobre las acusaciones de su ex pareja de no pagar hace años el monto que había prometido.

Redrado pidió a los medios que no crean todo lo que escuchan de Luciana y dio por finalizado el tema, con una lapidaria frase que puso más furiosa a la influencer: "Para mí es un tema terminado. Yo me casé y estoy muy enamorado de mi mujer, Lulú Sanguinetti", cerró.

"Luli" Salazar no está dispuesta a quedar como la villana de la historia. Es así que decidida a narrar su verdad, y principalmente refutar los dichos del político, compartió en su cuenta de Instagram una imagen de Redrado y Matilda:"Esta foto es del día que cumplía tres años y le trajo este regalo a Nordelta".

Luciana Salazar compartió las fotos que juró nunca mostrar: la complicidad de Redrado y Matilda

Por otro lado, posteó una largo texto que explica el origen de las fotografías: ."Voy a subir fotos que él me pidió bajo promesa que nunca las muestre. Hasta acá llegué con tanta violencia de él para con ella. La negación pública es algo que dudo que mi hija llegue a perdonar alguna vez. Siempre cumplí mi palabra hasta hoy. Estas fotos las tiene la justicia ", aseguró.

En la serie de imágenes, Martín Redrado está abrazado a Matilda y hasta se lo ve dándole un beso que evidencia que había cierta complicidad entre ellos. Ahora bien, a partir del posteo de Luciana Salazar surge un fuerte interrogante: ¿por qué el hombre pidió ocultar su vínculo con la menor?