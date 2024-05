Mirtha puso el grito en el cielo por la estatua que le dedicó su ciudad natal: "Esa no soy yo"

A mediados del año pasado, Mirtha Legrand puso el grito en el cielo y no tuvo reparo alguno en criticar la estatua que le hicieron como homenaje en Villa Cañás, Santa Fe, su ciudad natal, donde nunca se olvidaron de ella. "No sé quién la ha hecho, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo", le había dicho la diva de los almuerzos a su hija Marcela Tinayre, quien también no había dudado en asegurar estar impresionada con lo imprecisa que es era la escultura que, lógicamente, se viralizó.

Aquella obra de arte criticada por Mirtha, inaugurada por los 121 años de la localidad santafecina, había sido diseñada y construida por el artista Daniel Melero, que no sólo no es de Villa Cañás, sino que es de la ciudad cordobesa de Laboulaye. Esto provocó que las autoridades de la ciudad, con el intendente Norberto Gizzi a la cabeza, tomasen cartas en el asunto y enviaran a rehacer la escultura. Y a casi un año de aquel pedido, la réplica a escala de la actriz volvió a ser reinstalada esta semana.

Pero a Mirtha tampoco le gustó cómo quedó esta nueva versión de su imagen, que a simple vista tiene cambios muy evidentes. "Esa no soy yo", le dijo La Chiqui a Dominique Metzger a través de un mensaje de WhatsApp. Y al ser consultado al respecto, Gizzi terminó reconociendo que evitó mostrarle nuevamente la escultura a Mirtha porque quería evitar otra crítica de la conductora. "Tomamos la decisión de volver a ponerla en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad", dijo.

Así quedó la escultura de Mirtha Legrand

Además, en diálogo con La Capital de Rosario, agregó: "La pedía la gente". Recordemos que el año pasado, Mirtha se mostró visiblemente disgustada por el homenaje que le hizo su ciudad natal. Incluso en diálogo con Polémica en el Bar, segmento televisivo que conducía su hija, Marcela Tinayre, disparó: "No sé quién la ha hecho, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo".

En aquella oportunidad, Flavio Mendoza la pinchó, le había preguntado a la diva si le había gustado el resultado y ella aclaró: "No, no, no. Yo no quiero hablar nada en contra de mi pueblo -lo sigo llamando pueblo, pero es ciudad de Villa Cañás-. No quiero hablar nada en contra de los cañaseños, porque es un esfuerzo, Me mandaron antes de ayer la foto y les dije 'muchas gracias'", había explicado Mirtha, a lo que Marcela le dijo: "Estuviste muy diplomática, mamá. Es horrible. Los dientes".

Además, la mamá de Juana Viale le había remarcado: "Me niego a que esa seas vos". Ante esto, la Chiqui le dijo: "¿Qué querés que haga, Marcela?". "¿Me dejan hablar? Son muy cariñosos con nosotros los cañaseños. Estuvimos hace unos años. Pero esto no sé de dónde salió. Tampoco supe que estaban haciendo una escultura. No sé quién la produce", había reconocido Mirtha, siempre remarcando su intención de no ofender a nadie y de valorar el esfuerzo hecho para reconocerla en su ciudad natal.

La última visita de Legrand a su ciudad natal se dio en marzo de 2018, cuando fue declarada ciudadana ilustre junto a su gemela (Silvia) Goldy y su otro hermano, José Antonio Martínez Suárez, prestigioso cineasta y durante años presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. "Hasta que Dios me dé vida, seguiré nombrando a mi pueblo querido", había expresado La Chiqui durante aquel homenaje

Lo cierto es que el año pasado, Mirtha habló con "gente amiga en Villa Cañás" y les preguntó "quién fue el escultor, quién lo bancó y quién lo pagó". También les dijo que realmente aquella escultura no la "favorecía", aunque la nueva edición de la obra tampoco terminó siendo de su agrado.