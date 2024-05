"Superó la neumonía, pero el tema cognitivo avanza": cómo sigue la salud de Antonio Gasalla

A sus 83 años, Antonio Gasalla lleva más de 10 días internado en el Sanatorio Otamendi, lugar al que llegó de urgencia por un cuadro de neumonía. "Está perfectamente cuidado y le han hecho un montón de análisis y todavía sigue en observación. Tiene unos problemas pulmonares y tiene problemas de otras cosas que él viene arrastrando de antes y que cuando fue internado primitivamente ante la revisación general, le aparecieron cosas que él no se trataba", había informado su hermano, Carlos Gasalla.

En aquel momento, los familiares del actor, guionista y dramaturgo hab´pian detallado que los profesionales que lo atendieron le encontraron "un problema de úlcera que no se ha tratado, desde que está internado por el tema cognitivo que tiene, le han encontrado esto y están tratándolo". Es una cosa crónica que se puede atenuar, pero la van manejando. Cuando eso se inflama, se pasa al pulmón cosas que no tiene que ir ahí y se produce una infección", había contado Carlos.

Recordemos que Gasalla fue diagnosticado con demencia senil progresiva en el año 2019 y desde ese entonces su salud se fue deteriorando. Lo cierto es que los días pasaron y la salud del también director productor y profesor de teatro se mantuvo en un completo hermetismo hasta ahora. Su amigo y confidente, el periodista Marcelo Polino, que fue uno de los encargados de contar públicamente cómo se encuentra Antonio, dio a conocer que su evolución fue mejor de la esperaba.

Incluso, destacó que Gasalla podría dejar el Sanatorio Otamendi en los próximos días para regresar al centro de rehabilitación. "Antonio Gazzaglia, ¿cómo está? ¿Cuál es el último parte? ¿Cómo lo has visto?", le preguntó Luis Ventura a Polino en medio de la entrevista que le brindó A la Tarde ( ciclo de América TV). "Buenas noticias dentro de lo mal que está Antonio. Él estuvo con una neumonía que pudo superar, así que con su alta médica va a poder continuar internado en el lugar donde estaba", contó.

Y siguió: "Es un centro de rehabilitación, porque ustedes saben que además del tema cognitivo que avanza y que lamentablemente no hay una medicina para eso, tiene un tema gástrico, él tiene un botón puesto, que eso también lo tiene que maltraer y se tiene que alimentar a través de una sonda. Esto sumado a una neumonía, ha pasado un trance muy difícil pero bueno, estamos acompañando y la familia, que es de fierro y está todo el tiempo".

Según explicó Polino, su amigo ya tiene el alta médica y que el único inconveniente sería la "vuelta" al centro de rehabilitación. "Viste que son temas de cómo lo trasladan, de obras sociales, volvemos a las obras sociales, así que nada, pero si no es hoy (por el jueves) a la tarde, será en estos días para que ya pueda volver, pero el alta ya lo tiene de la neumonía, por suerte", informó el periodista de espectáculos, llevando tranquilidad a todos aquellos que aprecian y admiran a Gasalla.

Cabe recordar que fue el propio Polino quien había revelado detalles sobre la salud de Antonio luego de estar varios meses internado tras ser diagnosticado con demencia severa. El periodista había asegurado que la memoria del actor se deteriora y ya no reconoce a sus familiares y amigos. En aquella oportunidad, en enero de este año y antes de viajar a Mar del Plata, el periodista había contado que pasó a saludar a su amigo y reveló que "se fue con mucha angustia".

En aquella oportunidad, había manifestado que le quedó "una sensación de mucha tristeza". "Hace más de un mes y pico que no lo veía y ya no reconoce a nadie, ni a sus familiares ni amigos", había expresado muy triste Polino en Socios del Espectáculo. Entre los detalles más preocupantes sobre el estado de salud de Gasalla, el periodista confesó no recuerda su profesión. "Ya no recuerda que era actor. Una tristeza que no saben", señaló.

Justamente también en esa entrevista, Polino había detallado que al humorista le habían colocado un cinturón gástrico ya que no se alimentaba. Por esa misma razón se encontraba en un centro de rehabilitación donde lo ayudan a recuperarse. "Está ahí para fortalecer su musculatura, poderse incorporar y caminar", había explicado Marcelo y añadió que luego iba a ir a otro lugar para tratar su problema de memoria, algo que aún no ocurrió: "Va a ir a un geriátrico especializado en su patología".