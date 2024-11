Nico Occhiato negó con ironía los rumores de sangría en Luzu TV: "Hasta a mí me llamaron"

Si la venganza es un plato que se come frío y el creador de Luzu TV, Nicolás Occhiato, acaba de cenarse su revancha tras los rumores de crisis que instaló Yanina Latorre sobre el canal de stream que dirige. Es que el influencer arrancó su Nadie dice nada de este martes con un sketch especial en referencia a las propuestas económicas que habrían recibido para irse sus compañeros Moni Giardina y Santi Talledo.

"Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Bienvenidos a Nadie dice nada. 10:19 de la mañana en este martes 26 de noviembre. Hoy estamos con el equipo completo. Martín, bienvenido", saludó Occhiato a Garabal, el único de los compañeros de programa que parecía presente, además de su perro Carlitos.

"Hoy con todo. ¿Apertura musical de Carlitos?", le preguntó el humorista enseguida. "Sí. Lo llamaron y le ofrecieron mucha plata también, pero venía de la nada. Así que él está bien acá", respondió Nicolás. Ya en la previa había calentado el ambiente con una historia con las imágenes de Giardina y Talledo, acompañados de la cita "Mañana se despiden".

"La realidad es que este programa, como yo dije, es para los que lo tienen como prioridad", continuó Occhiato. En ese momento, Garabal lo interrumpió para saber si en esta jornada iban a poder saber lo que le habían ofrecido para que deje Luzu TV. El juego con sus dos compañeros fue literalmente un sketch en el que salían del lugar tras despedir a todos con Brillante sobre el mic de Fito Páez de fondo.

Momi Giardina al aire de Luzu TV.

Luego de que haya quedado claro que todo era una provocación como respuesta a los rumores de Latorre, Occhiato se sentó con su plantel en el programa y continuó con el sarcasmo. "Hasta a mí me llamaron. Así que. Pero es mío esto", bromeó el conductor. "Pero es verdad que pagás poco, Nico", ironizó Garabal. "¿Te pediste a vos mismo de aumentarte un poco el sueldo?", lo apoyó Talledo. "No, no. Pero sí es verdad que me paré frente al espejo y dije: 'Mirá que me voy'", reveló el ex de Flor Vigna. "¿Y es verdad que el reflejo te dijo: 'Estamos arrancando, todavía no nos dan los números'?", le enrostraron sus compañeros.

Esta dinámica de chistes fue tal que en un momento Occhiato lanzó un chiste a partir de una dificultad técnica que se presentó en el estudio. "¿Se apagó la computadora? ¿Fue algo que nos mandaron a hacer? ¿La compu también quiere más guita?", soltó el conductor. Latorre había instalado que Yoyi Francella estaba a punto de irse, además de los otros dos compañeros de Nadie dice nada del creador de Luzu TV.

Yanina Latorre dio toda la información acerca del éxodo de Luzu TV hacia Olga y otros streamings.

Lo cierto es que Giardina aprovechó su momento al aire para desmentir su posible salida de Luzu TV. "¿Por qué hablan pavadas? Yo considero esto: cuando a alguien le va bien, por lo general la gente tiende a tirar mierda. Entonces, cuando te va muy bien, empiezan a inventar boludeces, que fue lo que inventaron, señoras y señores, porque yo de esta silla no me pienso mover", afirmó.