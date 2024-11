Yanina tildó a Occhiato de rata, expuso nuevas renuncias y desde Luzu TV le respondieron: "Obvio que no..."

¿El fin de una era? Todo indicaría que el tiempo de oro de Luzu TV llegó a su fin con la salida de Nacho Elizalde, que se sumó a las ya viejas renuncias de la conductora Nati Jota y la productora Valentina Iúdica. Resulta que en las últimas horas, Yanina Latorre no sólo reveló los motivos sino que además sumó nuevos nombres que se irían del canal de stream. Luego de su paso por el living de Susana Giménez, la angelita charló con los chicos del stream entre los que se encuentra Elizalde y le preguntó por su salida, advirtiendo que tenía información sobre la decisión que tomó: con risas el emprendedor logró escapar de las garras de la comunicadora.

La actitud de Nacho no detuvo a Latorre, ya que utilizó su espacio en LAM para contar detalles de Luzu TV: "A mí me dijeron que se fue por guita. También se fue la hija de Iúdica, Valentina. Todas estas figuras tienen destino, ahora el tema es qué destino va a tener Luzu. La que se había ido también por temas de dinero había sido Nati Jota. Nati es muy incorrecta y a Nico le molestaba un poco", comenzó su relato, dando a entender que Nicolás Occhiato paga sueldos bajos.

Si bien los programas del canal son los más vistos a comparación de la amplia grilla que existe en el mundo de stream, y llenan teatros en distintas partes del mundo, a cada conductor no le llegaría buena ganancia, ya que todo va al bolsillo del dueño del circo. Esto llevaría a las figuras a buscar nuevas alternativas, entre ellas mudarse a la competencia y apostar a proyectos teatrales.

Occhiato se burla de Yanina Latorre

Por otro lado, Yanina contó al aire que Yoyi Francella sería la próxima en abandonar la productora y se iría Olga, canal con el cual se disputan la audiencia a diario: "Van a abandonar prontamente Nadie dice Nada Momi Giardina y Santi Talledo. Se van por guita y por proyectos nuevos. Ellos ganaban bien. Lo que sería un sueldo fijo para una persona que hace streaming estaría bien pago", agregó Pepe Ochoa sobre los otros integrantes de Luzu.

La información que expuso Yanina Latorre junto a su panelistas no cayó bien a Occhiato y su entorno: "Mañana se despiden", escribió irónicamente en una historia de Instagram para desmentir a la periodista. En la imagen se los ve a Santi Talledo sosteniendo panchos, y a Momi Giardina con una mirada triste. Si bien aquellos usuarios que no vieron LAM se asustaron con el anuncio en redes, fue cuestión de minutos para comprender que era un mensaje en tono de burla.

Por su parte, Yoyi Francella también quiso desmentir que abandonará a Nico por Migue Granados: "Salió la información, pero obvio que no me voy. ¿A dónde me voy a ir?", expuso en la mesa de Antes que Nadie, programa que comparte con Mica Vázquez, El Trinche y Diego Leuco. Al instante sus compañeros celebraron que la influencer se quedara con ellos: "Así se desmiente una información, cogiendo en vivo", bromearon sacando peso a la primicia de Yanina Latorre.