"No fue mi intención herirla": habló el periodista que se burló del cuerpo de Tini Stoessel

El periodista y conductor de América TV Alejandro Pueblas pidió perdón luego del descargo que lanzó en redes sociales la cantante Tini Stoessel, en relación a las palabras ofensivas que había tenido el comunicador respecto a su cuerpo, tras su aparición con Coldplay desde Dublin. La artista debió realizar una publicación para explicar los momentos difíciles que atravesó en su vida a partir de las inseguridades respecto a su físico y recibió un apoyo único por parte de su público.

"Si de algo sirve te pido disculpas, Tini Stoessel. Sinceramente no sabía lo que te había pasado, y en ese momento al aire dije eso. Así como todo el mundo me dice que adelgace. Tal vez yo no lo tomo a mal y de verdad repito, no sabía lo que estabas atravesando. Pedir disculpas", escribió Pueblas en su cuenta de X (ex Twitter) y en respuesta a las palabras que había tenido previamente la cantante.

Alejandro Pueblas y su pedido de disculpas a Tini Stoessel tras hablar burlonamente de su cuerpo.

"Hoy en vivo también respondo y aclaro esto", prometió el periodista en una imagen que acompañaba sus palabras. "Sólo por acá voy a decir que no sigo a Tini y de verdad no sabía lo que estaba atravesando, si sirve de algo te pido perdón y también lo haré públicamente", agregaba allí. A través de su canal de YouTube, el periodista contó que Alejandro Stoessel se comunicó con el canal para exigir que hiciera un pedido de disculpas público.

También enumeró la cantidad de insultos que recibió en sus redes sociales a partir de sus aberrantes dichos. "Quiero pedir mis disculpas públicas a Tini Stoessel. No fue mi intención, en ningún momento, herirla. Yo soy gordo, siempre me jodieron con la gordura y nunca me molestó. Y considero que, por mi salud, debería adelgazar, pero son decisiones que uno toma o no. Pero, para los que me conocen, no fue un comentario mala onda, malo hacía ella. Sí me equivoqué, y aprendí. Soy de una generación pasada, que se manejaba de otra manera, y estoy aprendiendo cosas de la vida", sostuvo Pueblas desde el un vivo que realizó el lunes.

Tras leer el descargo de Tini, el conductor volvió a insistir que desconocía que "de verdad le pasaba algo malo". "No lo sabía. No estaba al tanto de lo que le había sucedido, sino en mi vida haría algo igual. Yo de todo esto aprendí a nunca más hablar de un cuerpo ajeno, ni de manera buena ni de manera mala. Tini, te vuelvo a pedir disculpas, nunca fue mi intención generarte esto y aprendí algo a los 36 años", expresó y leyó algunos de los muy agraviantes mensajes que recibió.

EL periodista se burló del cuerpo de Tini

Entre ellos, destacó: "Che gordo garrafa, andá y bajá los postres. Dejá de comer porque el led lo ocupás todo. Ves que feo es hablar de los cuerpos?"; "Asco de periodista y persona"; "Ojalá te extingas por put... y hablar de Tini"; "Gordo put... con esa cara de traba se te ocurre siquiera nombrar a Tini"; "Gordo cabeza de ... sos un hijo de put... ojalá te mueras de sid..."; "Gordo virgo, la conch.. de tu madre, te comiste todos los postres".

La ex de Rodrigo de Paul fue muy directa en contestarle, al punto de que lo etiquetó en la respuesta que enarboló a partir de las palabras tóxicas que soltó en televisión. "Después de bastante tiempo, salir al escenario en short, quizás pueda parecer una tontería. Pero para mi, significó mucho después de creerme toda la mierda que dijeron y siguen diciendo", comenzó Tini.

El tuit de Tini en el que liquidó al periodista Alejandro Pueblas, quien se había burlado de su físico.

"Lamentablemente seguimos viendo como opinan tan libremente sobre cuerpos ajenos, lo cual me parece sumamente grave", sentenció más adelante, dándole la responsabilidad que se merece a lo que dijo Pueblas. "Aparte teniendo un micrófono en la mano y siendo comunicador", añadió en ese sentido. "Hoy le agradezco mucho a mi cuerpo. Le dije cosas muy feas durante mucho tiempo. Ya no más. Me costó, y es algo de todos los días", describió Tini en su posteo. "Pero al menos hoy decido por mi, y no por los demás, ni por hacer sentir cómodos a personas como vos, Alejandro Pueblas", concluyó la publicación.