"Podría comer un poquito más": Tini Stoessel cruzó a un periodista de A24 con un furioso posteo

¡Aquí llegó la Triple T! Después de un largo período alejada de los escenarios y del explosivo lanzamiento de su último disco -en donde habla sin filtros de la traición de Marcelo Tinelli a su padre y de su cuestionado noviazgo con Rodrigo De Paul-, Martina "Tini" Stoessel volvió al ruedo y celebró desde Europa el inicio de una nueva etapa en su carrera.

La cantante de 27 años armó las valijas y partió rumbo al Viejo Continente para acompañar a la banda inglesa Coldplay en su gira local. En las últimas horas y feliz por haber vuelto a compartir escenario con Chris Martin, Stoessel no ocultó su felicidad al ver las imágenes del show en Dublín. Pero la alegría lo duró poco.

Cansada por los constantes comentarios sobre su cuerpo, "Tini" celebró haberse animado a lucir un short en vivo y apuntó contra el periodista de A24 Alejandro Pueblas, quien desde su programa volvió a criticar el físico de la cantante e incluso expuso su "preocupación" porque la veía "demasiado delgada".

El duro descargo de Tini Stoessel

"Después de bastante siempo, salir al escenario en short, quizás pueda parecer una tontería. Pero, para mí, significó mucho, después de creerme toda la mierd... que dijeron y siguen diciendo", disparó desde su cuenta de X, al tiempo que profundizó: "Lamentablemente seguimos viendo cómo opinan tan libremente sobre cuerpos ajenos, lo cual me parece sumamente grave; aparte teniendo un micrófono en la mano y siendo comunicador".

Lejos de no bancar la parada, la cantante acompañó su duro descargo con un recorte audiovisual del programa en el que Pueblas la criticó por su cuerpo, pese a que una de sus colegas desde el piso procuraba explicarle que no sólo no correspondía el señalamiento, sino que además la propia "Tini" llevaba años exponiendo el impacto en su salud mental de este tipo de "observaciones" de terceros.

La respuesta del periodista señalado por Tini Stoessel

"Hoy le agradezco mucho a mi cuerpo. Le dije cosas feas durante mucho tiempo. Ya no más. Me costó. Es algo de todos los días. Pero al menos hoy decido por mí y no por los demás, ni por hacer sentir cómodos a personas como vos, Alejandro Puebas", cerró sin titubear.

Atento a las críticas que comenzó a recibir en sus redes sociales, el periodista decidió realizar un vivo en Instagram para aclarar la situación; aunque también publicó un mensaje en el que le pide disculpas a la cantante por su ataque.

"Si de algo sirve, te pido disculpas. Sinceramente no sabía lo que te había pasado y en ese momento al aire dije eso. Así como todo el mundo me dice que adelgace. Tal vez yo no lo tomo a mal y de verdad, repito, no sabía lo que estabas atravesando. Pedir disculpas", fue la respuesta del periodista.

"Está flaquita, eh: yo le daría un poco más de comida"

Al ver las imágenes del concierto en Europa, el periodista aprovechó que una de sus colegas estaba hablando del jugado look de la cantante para criticar: "Está flaquita, eh: yo le daría un poco más de comida".

Rápida de reflejos, su compañera intentó frenarle el carro desde el piso: "Eso es precisamente lo que no quiere Tini. Eso es lo que no. Estuvo muy deprimida los últimos tiempos, lo hemos sabido". "¡Pero podría comer un poco más!", resistió Pueblas. "Estuvo muy mal y comienza a recuperarse y a mostrar su cuerpo", insistió su compañera.

"No es una crítica, es preocupación porque uno la ve muy delgada", intentó defenderse el periodista, para luego volver a la cornisa: "¿Ella tiene un problema con la delgadez?". "Ella es delgada de por sí, desde la época de Violetta", esquivó la panelista. "Está bien, pero no tanto. Yo creí que estaba con alguna depresión y por eso comía poco", insistió.