"No lo pongan a Marley, porque...": el incierto futuro del conductor en Telefe y las internas en el canal

Alejandro "Marley" Wiebe volvió a quedar en el centro de la polémica porque se rumorea que no tendría un puesto laboral fijo para este año, aunque el presentador sostiene que estará al aire con un programa de juegos.

Según se supo en el momento en que la productora comenzó la venta de sus programas, los asesores de marketing de Telefe habrían indicado que "no se ofrezca a Marley para ningún proyecto". Aunque, con lamentos de por medio, se habría acatado la decisión.

Por su parte, el presentador dejó en claro que cuenta con un "contrato anual" con Telefe. En este marco, ratificó que se encuentra a disposición de "un programa de juegos entre dos formatos", que varían desde un programa histórico del canal hasta uno nuevo, europeo.

Recientemente, el canal de las pelotas lanzó la promoción del reality La Voz y ni las autoridades del programa, ni el mismo Marley, dieron señales de que el presentador tomaría las riendas del show. Si bien desde la señal de televisión lo calificaron como "uno de los mayores talentos", su futuro aún es incierto.

La denuncia que marcó un antes y un después en Telefe

Marley fue denunciado en agosto del año pasado por un hombre de 44 años y radicado en Miami, Estados Unidos, por corrupción de menores. La víctima se llama Adrián Alfredo Molina y viajó al país para radicar formalmente la presentación judicial contra el conductor de Telefe en la Ciudad de Buenos Aires. Según relató Molina, conoció al mediático a mediados de la década del '90 a través de Internet.

En la presentación, el hombre detalló que tenías 17 años en ese momento y el conductor de Survivor Expedición Robinson, 10 años más que él. Dijo que al principio, Marley se presentó bajo un alias en internet y ocultó su verdadera identidad. Durante meses, mantuvieron charlas por correo electrónico antes de conocerse en persona: el conductor lo habría citado en Palermo para conocerse y luego lo subió a su auto para ir a su casa en Zona Norte.

Marley estaría en la cuerda floja

Allí -recuerda- Wiebe intentó tener relaciones sexuales y si bien se negó, finalmente mantuvieron una relación durante tres años. En el escrito, Molina asegura que Marley le dio popper, una potente droga que se inhala para aumentar el placer sexual, y que lo sometía a una innumerable cantidad de "aberraciones". "Proponía juegos sexuales, con la utilización de juguetes y me obligó a ingerir ciertas drogas, vendando mis ojos, entre otras perversiones", denunció.

Y agregó: "En una ocasión en la planta alta de su casa, colocó en mi nariz una sustancia ilegal que se llama poppers. La sustancia ingresó a mis fosas nasales, me hizo hervir la cabeza, la nariz, la garganta, los ojos, esto pasó mientras el intentaba convencerme de tener sexo en el jacuzzi. Me sentí tan mal que me descompuse, y mareado perdí el equilibrio y la conciencia. Lo único que recuerdo es él tratando de levantar mi cuerpo de la bañera y luego recuerdo estar en su cama".

La respuesta de Marley a la denuncia

Con la denuncia recorriendo todos los medios de comunicación y las redes sociales, Marley decidió salir a defenderse por la pantalla de LAM (América TV). Allí, el conductor tildó de falsas y "fantasiosas" las acusaciones en su contra que ya están en manos de la Justicia. "Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Me acabo de enterar de todo por vos y lo estoy leyendo. Obviamente, es un relato mentiroso, fantasioso, plagado de falsedades y rápidamente comprobables. Esto tiene una clara intención económica", le contestó el conductor de Survivor a Ángel de Brito por WhatsApp y agregó: "Mañana mismo me pongo a disposición de la Justicia porque nadie me notificó".