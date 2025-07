Cabré sigue los pasos de Vicuña y limita los viajes de su hija con la China Suárez

En medio del escándalo que envuelve a la China Suárez tras la denuncia contra su ex pareja y padre de sus hijos, Benjamín Vicuña, y del reciente cruce con Ángel de Brito, una nueva polémica sacude al WandaGate y pone a Nicolás Cabré en el centro de la escena.

En las últimas horas, Cabré y Rocío Pardo compartieron un video íntimo en sus redes sociales donde muestran cómo quedó su casa después de varios meses de obra. En el clip, titulado "Terminando la casita", se los ve riendo, abrazados y mostrando con orgullo cada rincón del hogar.

La China Suárez y Nicolás Cabré: nuevo conflicto de intereses

La grabación detalla la evolución de la casa: comenzó con paredes blancas y, en poco tiempo, el espacio cobró vida gracias a la decoración y a los muebles elegidos. En el living se destaca una imponente mesa de madera maciza que, frente a las paredes blancas, se convierte en protagonista del ambiente. Está acompañada por sillas de fibras naturales y lámparas colgantes artesanales suspendidas a distintas alturas, que aportan un estilo rústico, bohemio y cuidadosamente diseñado.

También se aprecia un sillón en L tapizado en beige claro, complementado por módulos más pequeños que completan un ambiente cómodo y familiar. Una alfombra de yute y una lámpara de pie refuerzan la sensación natural, mientras que un cuadro suma un toque de color sutil.

La cocina de la feliz pareja fue pensada para ser amplia y funcional. Cuenta con una isla central y una encimera clara. Las banquetas de madera acompañan el diseño, mientras que las luces empotradas aportan un aire moderno sin romper la armonía con el resto de la casa.

Mientras tanto... la China

Mientras Cabré y Pardo apuestan a una vida familiar, la China Suárez hace lo mismo pero del otro lado del mundo: se mudó a Turquía junto a Mauro Icardi, quien ya retomó los entrenamientos con el Galatasaray tras su operación de rodilla. Sin embargo, la actriz recibió muy malas noticias por parte de uno de sus ex.

Tras la escandalosa pelea con Benjamín Vicuña, quien decidió revocar el permiso de viaje ilimitado para sus hijos Amancio y Magnolia, Nicolás Cabré habría seguido sus pasos.

Durante el programa Intrusos, Marcela Tauro reveló la decisión del actor: "Ya habría enviado la carta documento al departamento de Capital de la China Suárez para revocarle, mediante un escribano, el permiso permanente que tenía de parte de Cabré".

Esta decisión no sólo complica a la mediática, sino también al propio Cabré, ya que a partir de ahora cada adulto deberá solicitar permiso para viajar con la menor. Si alguno de los padres se niega, la menor no podrá salir del país: "La China le habría ofrecido a Cabré que no pague más la cuota alimentaria a cambio de dejarle llevar a la nena a Turquía", sumó Paula Varela. Además, trascendió que tanto Nicolás como Benjamín Vicuña temen que, una vez que sus hijos viajen a Turquía, no regresen a su país natal.