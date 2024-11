Puños y codazos: a pesar del video, Tyago Griffo dijo que nunca vivió "episodios de violencia con ninguna mujer"

En mayo de este año se viralizó un violento y repudiable video de Tyago Griffo, hijo de la cantante Gladys "La Bomba" Tucumana, golpeando de forma feroz a su ex pareja Azul López, lo que generó no sólo una fuerte repercusión, sino además un contundente rechazo del público. En el video, captado en 2021 por una cámara de seguridad en el departamento de López, se observa a Griffo agrediendo a su ex novia con puños, cachetadas y codazos. A pesar de que el video había circulado durante meses en Córdoba, el clip cobró gran trascendencia cuando fue compartido en el ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV: LAM.

Según la información compartida en el programa, la relación de más de una década entre Griffo y López estuvo marcada siempre por episodios de celos, intentos de control, y una actitud del hijo de "La Bomba" por "invisibilizar" a López, afectando su carrera como modelo. Además, habían mencionado la primera ruptura entre ambos fue cuando él le fue infiel con Rocío Robles, en la época en la que estaba en el Bailando por un Sueño, codeándose con Marcelo Tinelli. "Él empezó a estar tan intenso para volver con ella, que la habría tomado del cuello en un boliche en 2017, que la llevó a denunciarlo", habían detallado por entonces en LAM.

A su vez, explicaron que ella habría evitado exponer el tema públicamente en parte porque esperaba recuperar una suma importante de dinero que le había prestado a Griffo para la compra del colectivo que él usaba para sus giras. Aunque, en el ciclo también habían agregado: "Ella no ratificó porque la habrían amenazado. Tyago, su mamá y el padre de él. Habría sido una opción muy violenta, donde ella sintió que no tenía opción y no siguió la denuncia". "Ella prefiere tapar el tema mediático porque necesita ese dinero. Le compró el colectivo con el que gira por el país. Ella está incomunicada. De hecho no usa teléfono celular. Está aislada en las sierras de Córdoba", sumaron.

En aquel momento, el abogado de Griffo, Roberto Castillo, defendió públicamente a su cliente, afirmando que hasta desconocía si el hombre en el video era realmente el protagonista del Cantando 2024, algo que se terminó confirmando. Al mismo tiempo, el letrado había asegurado que no existía una acusación penal en curso y hasta sugirió que el video podría estar manipulado, mencionando una posible edición en la velocidad de las imágenes. "Acá lo que tenemos es un video que se filtró de manera malintencionada. Desconozco la veracidad de ese video, que sea Santiago. Veo que hay una edición y no tengo una acusación formal", había dicho.

El participante del Cantando 2024 se defendió de la acusación

Lo cierto es que a seis meses de la viralización de este repudiable material, Griffo habló por primera vez del tema, se defendió de la acusación y apuntó contra los medios por no haber buscado su palabra antes. Además, intentó justificar sus hechos debido a que "no conocen el contexto" de lo sucedido. "Nadie sabe lo que sucedió en ese contexto. Es una situación triste. No es algo lindo de lo que me guste hablar. No hablé antes porque todos tienen mi número ahí en el programa, todos hablaron y ninguno me mandó un mensaje para preguntarme '¿che, ténes algo para decir?'", le dijo el hijo de "La Bomba" Tucumana a LAM.

Y aseguró: "Fue una situación horrible que no me hace bien recordar. El contexto de esa situación no lo sabe nadie y es mucho más grave de lo que cualquier persona se puede imaginar". Sobre su accionar en el video, sostuvo: "Lo que pasó ahí fue una mala reacción. Simplemente eso. Es horrible, pero existe un contexto para esa situación de la cual no estoy orgulloso y no me agrada para nada recordarlo o verlo. Jamás en mi vida viví un episodio de ese tipo. Fue la única vez que me pasó algo así, verme envuelto en una situación así". Y agregó excusándose: "Me salió eso, soy humano y es triste. No es algo lindo, es horrible".

Tyago Griffo se refirió al video que se difundió que muestra cómo agrede a su ex pareja

Finalmente, el músico resaltó que nunca en su vida vivió un "episodio de violencia con ninguna mujer" y aclaró: "Nunca le falté el respeto a una mujer. Me conocen todos lo que están ahí y tranquilamente pueden averiguar y saber qué clase de persona soy. Porque de lo contrario hubiesen salido 40 personas a decir 'es loquito, es un violento'. Y no pasó eso y no va a pasar. Por eso, estoy acá parado, tranquilo, porque fue un episodio completamente aislado en mi vida y estoy arrepentido y triste".