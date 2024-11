Rumores de infidelidad de Duki a Emilia Mernes: habló la tercera en discordia

En los últimos días, la relación entre Emilia Mernes y Mauro Lombardo Quiroga, más conocido como Duki, se vio sacudida por una serie de rumores sobre una supuesta infidelidad por parte del joven. Ahora, habló la tercera en discordia y hundió por completo la imagen del trapero.

A pocas semanas de "Novio Gangstar", el tema donde la cantante detalla lo que significa su noviazgo con el artista, se dio a conocer las conversaciones que este mantuvo con una joven: "Lindos ojitos"; "Te amo"; "Lindo cul...", fueron algunos de los mensajes que envió el mediático, al mismo tiempo que presumía públicamente su relación con la oriunda de Nagoya.

Duki envuelto en rumores de infidelidad a Emilia Mernes

Tras viralizarse las conversaciones, los fanáticos de Duki salieron a desmentir la infidelidad: imágenes mal editadas, fechas que no coinciden y vocablos lejanos al ídolo del trap pusieron en duda los rumores. En este contexto, y dispuesta a no quedar como una persona mentirosa, la tercera en discordia decidió dar explicaciones: "Voy a aclarar un par de cosas: yo no contraté a nadie para subir nada (...) y por sobre todo, no mentí en absolutamente nada ", comenzó su descargo vía historias de Instagram la joven llamada Lula.

Por otra parte, la mujer manifestó por qué su amiga eliminó las capturas luego de que se hicieron virales: "Sol borró todo por pedido mío, no queríamos armar mas quilombo de lo que se había armado", luego atacó de lleno a Duki y Emilia por mantenerse en silencio luego de que la polémica explotara en redes: "Que nadie salga a decir nada deja mucho que decir. Piénsenlo".

Los mensajes de Duki a Lula, la joven señalada como "tercera en discordia"

Tras el primer descargo, Lula volvió a compartir capturas, esta vez mostró el día que contó a sus amigas de aquella conversación con el cantante: "Aquí, cuando conté lo que pasó hace un año en el grupo de amigas que tenía. Pueden ver las fechas", hizo hincapié que sucedió el 12 de noviembre del 2023; una de las grandes cuestiones alrededor de los rumores fue que en ningún lado aparecía el año del supuesto intercambio de palabras.

La joven supo desde un primer momento que exponer su conversación con Duki traería problemas: "No cuenten nada a ver si terminamos en LAM", pidió a sus amigas luego de adjuntar las screens. La pareja de la mujer también estuvo al tanto de los mensajes del trapero: "Algo inevitable: mi novio lo había subido a sus historias, y hoy se lo recordó Instagram", exhibió junto a un video donde se ve respondiendo al artista.

"Y salgo a aclarar todo esto, porque me quedé callada para no crear más bardo y que se agrande el asunto. Pero ustedes están llevando a otro extremo. Difunden mi cara, mis redes, mi nombre y apellido, recibo millones de mensajes de odio . Y me parece que tengo que defenderme de las cosas que inventan y dicen", concluyó Lula, dejando en claro que sólo fue un intercambio por redes y no llegó a concretar un encuentro con Duki.

El dolor de Emilia Mernes

Los ojos de Emilia dicen lo que sus palabras no pueden. En las últimas horas, la argentina que llenó 4 estadios Vélez, promocionó un evento: "Hola mi gente hermosa de Latin Grammys, yo soy Emilia y nos vemos este jueves para pasar una noche inolvidable. Los amo", se la escucha decir en el video grabado en modo selfie.

Si bien la entrerriana no se pronunció sobre los rumores de infidelidad por parte de su chico, sus fanáticos se centraron en su mirada apagada que demuestra que estuvo llorando.

Emilia Mernes llamó la atención por el dolor que transmitió en su mirada

A pesar del mensaje positivo por parte Emilia Mernes, los seguidores hicieron hincapié en lo que transmitieron sus ojos: "Las traumadas sabemos que Emilia lloró toda la noche", escribió una fanática junto al video. Otra fan agregó: "Conozco ese tipo de ojos". ¿Llegó el fin de la pareja artista?