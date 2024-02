Qué se sabe de Leandro Granato: dieron a conocer su muerte y luego revelaron que fue hackeado

Un angustiante posteo a través de las redes sociales le erizó la piel y angustió a los miles de fanáticos de "Bruta cocina". "Hola soy Miriam pareja de Leandro y mamá de Filipo. Hoy 15 de febrero Leandro tomó la peor decisión de todas y decidió dejarnos para siempre. El no estaba pasando por un buen momento, pero todavía no logro entender cómo tomó esta estúpida decisión dejándonos solos para siempre, a mi y su hijo de tan solo dos años", rezaba el posteo hecho en la cuenta principal de Leandro Granato, uno de los tiktokers más importantes de la escena culinaria y reconocido por muchos como "el primo del Dibu" Martínez.

El Yeti es, además, el primo del Dibu Martínez

La triste noticia no hizo más que convertir el nombre de El Yeti, tal y como lo conocen desde la infancia a Leandro por su gran contextura física, en tendencia. "Un día después del día de los enamorados te vas así dejando mi corazón roto, siento bronca, impotencia y angustia pero siempre te voy a AMAR", rezaba la publicación hecha aparentemente por la pareja de Granato. Afortunadamente, todo se trató de un engaño y su hermano salió a asegurar que la cuenta del influencer fue hackeada.

Vale destacar que muchos creyeron la versión de inmediato por dos motivos: el primero y principal fue que el posteo sobre su muerte fue hecho en la cuenta de Instagram del cocinero donde suma más de 1.2 millones de seguidores; y el segundo, aunque no menos importante, estuvo vinculado a su alejamiento de las redes sociales debido a problemas de salud mental. "Decidí ponerle un punto a mis redes sociales y alejarme por un tiempo", había dicho en diciembre del 2023.

Una vez que la noticia sobre su muerte recorrió lo largo y ancho de las redes sociales (incluso algunos medios de comunicación llegaron a dar la noticia como cierta), causando una catarata de mensajes de condolencias para la familia, su hermano mostró la captura de un chat en el que "Yeti" le responde: "Toy vivo me hackearon aguantame". Y luego compartió un breve audio del influencer en el que le dice: "Tranka, estaba pescando, estoy volviendo".

El posteo que recorrió las redes sociales

La popularidad de Granato en las redes sociales estalló durante la pandemia del coronavirus. Gracias a TikTok, su cocina y vocación (es pintor ocular, es decir que pinta con los ojos) llegó a distintas partes del mundo permitiéndole, por ejemplo, participar en las ediciones de Alemania y Eslovaquia de Got Talent. "Empecé a cocinar y a grabarme. Como era bruto para cocinar, le puse a mi cuenta "Bruta Cocina". El primer video tuvo 10.000 vistas", había contado durante una entrevista.

Pero a pesar de que la fama rodea a su familia, a fines del año pasado acudió a sus redes para contarle a sus seguidores que se iba a alejar de las plataformas por un tiempo. "Mi contenido siempre fue de buena energía y no quiero y no quiero tener que actuar algo en los videos que hoy no soy. Hoy estoy mal. Ya no me quedan ideas y el contenido que estoy haciendo no siento que esté a la altura de lo que ustedes merecen", dijo, en aquel momento, a través de un video seguidores.

Y luego de reconocer que estaba atravesando "problemas económicos y mentales que están desgastando mi salud mental", cerró: "Es por eso que decidí ponerle un punto a mis redes sociales y alejarme por un tiempo. Podría ser un mes, un año o para siempre, hoy no lo sé. Por el momento voy a hacer otras cosas, dar charlas, volver al arte, que siempre fue mi refugio, y sin dudas me voy a ir a pescar. Amé cada momento que vivimos juntos, cada foto que me pidieron en la calle, cada comentario...".