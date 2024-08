Romina Uhrig se cruzó con Guada Vázquez por las visitas a Alberto: "No soy puta, chorra, ni mala madre"

El escándalo de las presuntas visitas sexuales que recibía el ex presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos y en su despacho de la Casa Rosada escribió un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que, a partir de la filtración de la base de datos que registró las visitas a estos predios oficiales, se registrara que la ex Gran Hermano y ex diputada nacional Romina Uhrig estuvo 143 minutos a solas con el ex mandatario.

La actual vedette negó la acusación y se defendió con la justificación de que para esa fecha, el 30 de diciembre de 2020, ella estaba embarazada de siete meses. "Nunca, nunca estuve con Alberto a esa hora ese día. Ni ese día, ni en ningún momento pisé la Casa Rosada más que cuando tuve 12 años", soltó enojada frente al streaming Neura. Allí reconoció que si lo hubiera hecho "lo diría".

"Si quiero estar con un tipo de guita, encima lindo... y no lo estoy. No soy así ni me interesa", explicó Uhrig ante el espacio de streaming que pertenece a Alejandro Fantino y que, en ese momento, conducía Guadalupe Vázquez. "Estabas con un intendente, tampoco es que estabas con un administrativo bancario", la cruzó la conductora.

"Porque lo amaba y lo conozco ya de antes de ser intendente. Él es el papá de mis hijas. El que tiene el pensamiento de mierda así es porque es así. A mí no se me va a dar por la cabeza estar con alguien por interés", se defendió Romina. "Yo no me meto con nadie. No soy puta, no soy chorra, no soy mala madre. Estoy muy tranquila y lo hablo así porque la verdad que ya me hinchó bastante", añadió..

"Digan lo que quieran, piensen lo que quieran. Yo la verdad que no tengo nada que ocultar, nada que esconder. La única vez que fui a la Casa Rosada fue cuando fuimos con todos mis compañeros diputados, que fue cuando sí se podía reunir. Obviamente a distancia, con barbijo, yo estaba embarazada", argumentó. "También presenté dos proyectos, que no es problema mío si no se aprobaron o si no les interesó. Eso también para que sepas, que trabajé los dos años en los que fui diputada", añadió.

"Perdoname. Tu única calificación para ser diputada era que hacías uñas esculpidas", lanzó Vázquez, con la evidente intención de hacer crecer el debate. "¿Y cuál es la preparación para ser diputada?", le preguntó la ex legisladora. "¿Te parece que no se necesita preparación para legislar?", insistió la conductora.

Romina Uhrig, ex participante de Gran Hermano.

Romina allí afirmó que es profesora de educación física. "¿Legislaste sobre deportes?", le preguntó su entrevistadora. "Me parece que me estás ninguneando un poquito. ¿Cuál es el título para ser diputada?", quiso saber Uhrig. "Estoy siendo sincera. Es una cuestión ética. Si a vos te dicen que vueles un avión, ¿lo harías?", cuestionó Vázquez en una comparación sin sentido.

"Dame un argumento vos", pidió Uhrig, ya algo cansada del maltratao. "Por lo menos entender de leyes, ya que uno va a estar legislando", pidió la legisladora. "Todos los que están ahí entienden de leyes, ¿y qué carajos hacen todos?", ironizó Romina. "Claro. No sos la única. Y eso explica muchísimas cosas", sostuvo Vázquez.

Alberto Fernández quedó con un alto desprestigio tras los escándalos y filtraciones en su contra.

"Te agradezco, la verdad. Con la mejor, estoy dejando a mis hijas para una nota con vos y no estás valorando nada", llegó a decir la ex diputada antes de cortar, enojada por lo que había vivido. Antes, Uhrig había hablado con Baby Etchecopar en su programa de Radio Rivadavia. "Con respecto a esto, se lo mandé a mi abogado porque la verdad que estas cosas no son boludeces, no son boludeces que traten a ser una mujer. Jamás estuve con Alberto en la Casa Rosada, jamás, no pisé. Ni siquiera acompañada. Ese registro es re trucho", cuestionó allí.

"Perdón la palabra, pero estoy bastante hinchada las bolas que me difamen y que inventen estas cosas porque yo quiero trabajar en paz, tranquila, no jodo a nadie. Con Alberto solamente me reuní con mis compañeros el día que aparte estaba permitido a distancia con barbijo, eso fue público, aparte yo lo hice en mis redes público también", rechazó Romina.