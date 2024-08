Junto a una reflexión sobre la muerte, la hija de Jorge Lanata comparte la primera foto post hospitalización

Luego de unas semanas internado, este lunes 19 de agosto, Bárbara y Lola, las hijas de Jorge Lanata compartieron la primera imagen del periodista en el Hospital Italiano y emocionaron a los usuarios de Instagram con la profunda reflexión.

"Hace unos años, cuando vivía en Nueva York y estudiaba fotografía documental, tenía una amiga japonesa que había hecho un trabajo fotográfico sobre la muerte de su padre. En ese momento me pareció rarísimo, no entendía cómo en un hospital, ella había podido disociar su relación y su dolor y conectar con la poca belleza del momento", comenzó escribiendo Bárbara.

Jorge Lanata

En la foto compartida en la que se puede ver las manos de Jorge Lanata junto a las de Margarita Perata, histórica productora y amiga del comunicador: "Como para ese entonces mi papá ya había pasado por varias internaciones, yo sabía que en las habitaciones de los hospitales es muy difícil pensar en otra cosa que no sea las ganas que tiene uno de salir de ahí lo más rápido posible".

Con el corazón abierto, describió: "Hace mucho que no saco fotos que no sean pavadas del día con el celular. Para mí sacar fotos no es apretar un botón y ya, se tiene que generar algo en el ambiente, con las personas", siguió su reflexión la joven de 28 años.

Posteo de Bárbara, hija de Jorge Lanata

Jorge Lanata lleva dos meses internado y por el momento no mostró las mejoras que su equipo médico espera: "Hoy, en la habitación donde mi papá lleva dos meses internado, se generó ese momento, ese en el que los que sacamos fotos sabemos que hay algo para contar, para mostrar. Hoy entendí a mi amiga", confesó en el posteo su hija.

Además, Bárbara optó por mostrar una imagen donde no se ve la cara del mediático para resguardar su estado. Los usuarios se alegraron al saber un mínimo detalle sobre la salud del periodista y no dudaron en comentar el post: "Retrataste una amistad que es familia en el gesto de esas manos. En ese cuarto, en ese momento, hay amor y vos lo pusiste en imagen"; "Sacar belleza del caos es virtud", dijo un usuario haciendo referencia a Déjà vu canción de Gustavo Cerati, fueron algunos de los comentarios que suman varios me gusta.

Último parte medico de Jorge Lanata

Jorge Lanata: último parte médico

El pasado viernes, desde el Hospital Italiano se compartió el parte donde se relata cómo se encuentra el conductor: "El paciente, Jorge Ernesto Lanata, continúa su internación en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires. Se observa una mejoría en su cuadro clínico general . A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de su estado", comienza el documento.

"Traqueostomía: el paciente mantiene la traqueostomía y ha demostrado buena tolerancia al retiro del soporte ventilatorio intermitente. Función renal: se encuentra estable. Estado hemodinámico: el paciente está hemodinámicamente compensado, sin requerimiento de drogas vasoactivas. Rehabilitación: se ha iniciado un programa de rehabilitación que abarca aspectos respiratorios, motrices y neurológicos, con respuesta adecuadas observadas", desarrolla el comunicado sobre los puntos más afectados del periodista. El mismo esta firmado por los doctores Nicolás Ciarrocchi, coordinador de la terapia intensiva, y Sergio Giannasi, jefe de esa misma unidad.