Samid apuntó contra Andy y se metió en la interna con Cayetano: "Se hizo el bolu..."

El empresario de la carne Alberto Samid, inmortalizado por haberse peleado en vivo con el periodista Mauro Viale, realizó una durísima acusación contra el conductor de PH y Perros de la Calle, Andy Kusnetzoff. Es que el periodista fue un amigo entrañable de su colega Nicolás "Cayetano" Cajg, hasta que los años los distanciaron y recién en el último año se pudieron reconciliar. En el medio, la ludopatía y su afición por las apuestas deportivas lo llevaron a la debacle y a la posterior recuperación. "Si estás pasando por una adicción al juego, si sos ludópata.... el cambio lo tenés que hacer vos. Depende de vos. Pero también es importante que tus amigos, esos que dicen ser tus hermanos, no se hagan los boludos", escribió Samid en un posteo en X (ex Twitter), que fue acompañado por una foto de Andy y otra de Cayetano.

El picante tuit de Samid contra Andy Kusnetzoff por haberlo dejado tirado a su amigo Nicolás "Cayetano" Cajg.

Este detalle fue el que le quitó todo lo críptico a la publicación y que la transformó en un palo directo y desvergonzado contra el conductor. Es un hecho que durante toda la crisis en la que Cajg terminó vendiendo el departamento que le había dejado como herencia su abuela, entre otras pérdidas dolorosas, estuvo distanciado de Kusnetzoff. Al menos en la parte fea, porque cuando todo comenzó como un "juego", como suele ser en estos casos, el periodista deportivo todavía compartía programa con él en la Metro.

Cayetano, en su relato pos recuperación, confesó que la pérdida del departamento fue un antes y un después para caer en la realidad, de que era un adicto a los juegos de azar, en este caso de la variante de las apuestas deportivas, que tanto mella hacen entre jóvenes y adolescentes. Es por eso que, como un elemento ordenador de su recuperación, una vez pudo reacomodar su vida lejos de la ludopatía, el periodista volvió a comprar la vivienda, como una señal de superación y compromiso con su alejamiento del vicio que tanto lo había atormentado.

El tan esperado abrazo entre Andy Kusnetzoff y Cayetano.

La reconciliación con Andy llegó en vivo, a lo el show debe continuar, luego de que el ex CQC se fuera a Urbana y su "amigo" fracasara en la diezmada Metro. Este hecho que los dividió en su momento, fue entendido bien a la distancia por ambos, tal como se escuchó en la charla que tuvieron en noviembre de 2023. "Perros de la calle es mi casa", fue una de las definiciones que llegó a decir Cayetano en cuanto pudo hablar en ese reencuentro.

Sobre esta realidad es que el tuit de Samid intentó hacer mella. La relación de toda la vida los unió y sus diferencias los separaron. Aunque cuando la relación es de "hermanos", no hay excusas para no haber estado. La ludopatía es un mal social que hace estragos en la realidad de miles de jóvenes. Es importante no soltarle la mano a nadie para que sepa que siempre se puede salir de esa adicción.