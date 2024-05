"Se encargaba de lastimar y facturar": la autopsia de Silvina Luna y el dato clave que complica a Lotocki

La autopsia al cuerpo de Silvina Luna fue ordenada por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, Luis Alberto Schelgel, y realizada en septiembre del año pasado en la Morgue Judicial. Si bien los resultados de la pericia final se mantiene con extremo hermetismo, Fernando Burlando aseguró que los estudios arrojareon un dato claro que terminaría de poner a Aníbal Lotocki contra la pared. "Se encargaba de lastimar, de dañar y de facturar", afirmó.

Recordemos que el procedimiento le había permitido a las autoridades la extracción de "mucho material inyectado" por el falso cirujano a la modelo y que fue "motivo de pericia". Según informaron, el material que se detectó estaba en buena parte del cuerpo de Luna, a propósito de una migración que sufrió". "Los legistas se sorprendieron por los granulomas que encontraron en distintas partes del cuerpo en las que no deberían estar", habían detallado el año pasado.

La autopsia al cuerpo de Silvina Luna se llevó a cabo el lunes 4 de septiembre del 2023, luego de que Burlando solicitara "que se postergue" hasta que se cumplieran "todas las garantías" procesales y sean notificadas las partes. "Fijense si será complejo lo que le inyectaba Lotocki a las víctimas que no se sabe qué es el material. Y eso es lo que se está analizando y lo que se ha volcado en el informe a propósito del juicio oral y público", había detallado en su momento Rolando Graña.

Silvina Luna.

La familia de Silvina había observado el proceso desde afuera de la mesa forense por "razones de bioseguridad" y, según había detallado el propio Burlando, la autopsia se llevó adelante "sin peritos de parte". "Cuando se sepa qué es y haya precisiones de cuál era la sustancia y cómo se metabolizó, ojo, porque ahí puede darse cuenta que no era solo una sustancia autorizada por la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica)", había agregado Graña.

Durante el proceso se llevó adelante la preservación de los riñones y demás órganos de la actriz, y se extrajo mucho material que "oportunamente fuera inyectado" a Silvina y que ya es motivo de pericia. "Puede que sean otras cosas, que haya algún componente industrial. Más allá de que ese cemento de la prótesis no estaba indicado para usar en grandes cantidades, pero era caro. O sea que es otra cosa lo que hay", había analizado el conductor.

Lo cierto es que a nueve meses de la muerte de Silvina, el mediático abogado volvió a referirse al tema y en diálogo con Socios del espectáculo -ciclo que se emite por la pantalla del Trece- destacó: "Según un estudio de laboratorio, esto pasó hace horas, el fiscal lo mandó al Cuerpo Médico Forense. Entiendo yo que ya deberíamos tener noticias, pero muy a la brevedad, y creo yo que se va a confirmar algo que siempre sospechamos, que es que detrás de Lotocki hay una verdadera organización delictiva".

De esta manera, el letrado advirtió que el cirujano "se encargaba de lastimar, de dañar y de facturar". Al mismo tiempo, Burlando habló de Ezequiel Luna, el hermano de la actriz, y reveló que sigue "muy afectado". "Personalmente, creo que está muy afectado. Ezequiel no es un tipo que muestre mucho, esconde más de lo que exhibe, y yo creo que está muy golpeado", sostuvo. Y concluyó: "Él era su sostén y tenían una relación totalmente hermosa y creo que, sin lugar a duda, el que la debe extrañar más es él".

Silvina Luna.

A los 43 años, Silvina Luna falleció el 31 de agosto del año pasado tras permanecer internada desde el 13 de julio en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. La modelo enfrentaba varios problemas de salud a raíz de la cirugía plástica hecha por Aníbal Lotocki hace más de una década y que la llevaron a recorrer distintos hospitales durante los últimos años.

Hasta su internación, Silvina tenía que hacer tres veces por semana, cuatro horas diarias de diálisis por sus problemas de riñón. Mientras tanto, esperaba poder ingresar en la lista del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante impulsa (INCUCAI). Se trata de una base de datos compuesta por aquellas personas que esperan un trasplante de órganos y/o un implante de córneas. Son listados construidos por cada órgano y tejido.

En 2010, la morocha se sometió a una liposucción hecha por Lotocki y le había pedido al polémico cirujano que agregue esa grasa a la cola para tener más volumen. Pero Lotocki le inyectó metacrilato y poco tiempo después, comenzó a sentir las consecuencias de ese producto prohibido en su cuerpo. Esto le provocó serias lesiones hasta el punto que dio a conocer que "sus riñones dejaron de funcionar". A causa del metacrilato, la modelo empezó a tener una disfunción en sus riñones.

Los mismos se vieron afectados por la suba de nivel en sangre del calcio, lo que la ha llevado a Luna a tener que tomar corticoides desde hace 9 años y, además, ser internada cada tanto por complicaciones ocasionadas por la misma situación. Sin ir más lejos, en menos de un mes se había visto obligada a abandonar en dos diferentes ocasiones El hotel de los famosos para internarse y hacerse chequeos.

De hecho, la modelo se había animado a contar el calvario que transitó desde la intervención de Lotocki. "Siento que me arruinó la vida. Esto fue en 2010 y en 2013 me descubrieron los problemas en los riñones. Hay chicas con el mismo problema que yo que ya fueron trasplantadas. Cuando me operó, mezcló la grasa de mi cuerpo con metacrilato, algo que está prohibido. Me dolía tanto que una amiga me tuvo que alzar para bajar las escaleras", había relatado.

Y siguió: "Desde ahí tengo que hacer consultas todas las semanas al médico; tengo que tomar más de un remedio por día y sufro el miedo a tener algo que no está bien en mi cuerpo y de no saber. Cualquier cosa que tengo, la relaciono directamente con eso. Eso supuso toda una parte económica que tuve que afrontar, pero no se pudo. Este año volví y me junté con médicos para ver si es posible esa cirugía, pero hasta ahora no le dí con la tecla".

Silvina Luna.

Según había contado, había probado con mil terapias alternativas, pero ninguna le dio resultado. "Lamentablemente hasta el día de hoy no, sigo esperanzada que aparezca la medicina. Hubo enojo conmigo, por qué me sometí a eso, por qué buscaba esa seguridad en lo externo, no tenía muy claro dónde estaba parada en ese momento. Estoy en un juicio pero no elijo tener el odio como emoción al médico", había manifestado antes de fallecer.