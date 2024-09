Sol Pérez tomó una tajante decisión laboral y todo se convirtió en un gran misterio

Tras lucirse en la conducción de la alfombra azul de los Martín Fierro, el nombre Sol Pérez se colocó en boca de todos y no sólo por los rumores de embarazo, sino que además su última decisión laboral sorprendió a los fanáticos del stream. Sin declaraciones ni despedidas, la modelo abandonó Rumis, programa diario que conducía junto a Lizardo Ponce, Agustín "Cachete" Sierra, Lola Latorre, Juariu y Leandro Saifir.

La influencer se tomó unos días de vacaciones junto a su marido, pero nunca regresó a "La Casa", en canal que le abrió las puertas a partir de enero: "Y ahora dejó de seguir a la cuenta", reconoció la cuenta de Instagram @lomaspopucom. En el vivo, fue uno de sus compañeros el que compartió la noticia con la audiencia: "Le mandamos un beso enorme a Sol Pérez que no va a continuar en el programa por el tema de los horarios. La verdad es que estamos muy tristes con la salida de Sol, pero entendemos que no llega a hacer todo lo que tiene en el día".

Sol Pérez, protagonista de los rumores de embarazo

Aunque Ponce quiso demostrar una buena relación con su ahora ex compañera, lo cierto es que la mediática tomó la decisión de retirarse del programa y hasta dejarlos de seguir en las redes sociales, lo cual demostraría que no se fue en buenos términos. Tampoco se pronunció al respecto, sino que simplemente no se volvió a presentar en su puesto de trabajo.

Sol Pérez no fue la primera figura que abandonó la conducción de aquel programa. Meses atrás, Zaira Nara también se había hecho a un costado por "problemas de horarios" según había confesado. Las despedidas no son lo de las chicas, quienes simplemente brillaron por su ausencia.

Las especulaciones sobre el retiro de la influencer no tardaron en instalarse en las redes sociales, quienes sospechan de un posible embarazo. Por otro lado, en el programa Implacables de Canal 9, Gustavo Méndez se refirió al tema: "Ella usa vestidos muy al cuerpo y, no solamente adentro de la fiesta, escribían muchos en las redes: 'Che, ¿Sol Pérez está embaraza?' Porque todo el mundo ponía el foco ahí", pronunció y al segundo una de sus colegas desmintió la información.