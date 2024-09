A Furia la tildaron de "misógina y retrograda" y explotó: "La diferencia es que yo tengo 8 profesiones"

No fue el mejor final de semana para Juliana "Furia" Scaglione. Resulta que a dos meses de debutar como streamer de la mano de Alex Caniggia en el ciclo llamado Toda, programa del canal que el hijo de Mariana Nannis bautizó como Carajo, la polémica dupla tuvo que decir adiós debido a la evidente falta de audiencia. "Todo tiene un final, y este programa hoy culmina. Sigo con la música y la ropa que me fascina", dijo el hermano de Charlotte al final del show.

La noticia no hizo más que sorprender a los seguidores de ambos, ya que el ciclo se había desarrollado con completa normalidad hasta que llegó la hora de despedirse. "Y al hater le digo que no sea tan 'bobina', porque próximamente me verá en la TV, pero no será en la Argentina. Estamos a nada de terminar este gran programa, van a ser los últimos minutos de Toda. Mi hermana y yo nos vamos, fue muy poco tiempo, muy poco para mí", agregó Caniggia, mientras Furia se encontraba a su lado.

En su descargo, Alex aseguró que fueron "dos meses hermosos" y "muy cortos también". "Quiero decirles que tal vez en dos meses la gente piensa que vamos a llegar a 50 mil views. Y eso no le va a pasar a un proyecto nuevo, aunque pongas a Brad Pitt o al que quieras. Esto es un proyecto de a poco, ¿vos pensás que los otros streams que arrancaron a los dos meses ya tenían 50 mil o 100 mil views? Obviamente que no. Los proyectos tardan, algunos menos, otros más", detalló.

Pese a estar cerrando el ciclo por falta de audiencia, Caniggia aseguró casi de forma llamativa que durante su franja horaria "le ganamos a todos, sin caretas". "Quiero decir ante nada que la rompimos siempre, fuimos virales en todos los portales, en la tele números uno. También fuimos tendencia todos los días. Hablaban de nosotros un día, dos días, siempre. Le damos un aplauso al equipo. Gracias por acompañarnos en estos dos meses que fueron hermosos", concluyó.

Las burlas de De Brito a Furia y Alex Caniggia

Furia, un poco más acotada en sus palabras, le agradeció el apoyo a sus fans y se excusó: "Gracias furiosos por existir, por estar al top, por encender la pantalla y pararse ahí de 19 a 21. Quizás no están en el horario, pero ven el programa el fin de semana. Rompimos esquemas, rompimos en cuanto a cómo se dan los streamings y creo en ser lo más real posible, sin caretas. Bancándonos un montón de cosas, éramos noticia todo el tiempo. Nos robaban contenido para poder hacer contenido. Se nos fue gente, el programa sufrió bajas. Alex fue el único que se la bancó, tanto como los chicos que están atrás, en producción, que se la bancan desde el día uno".

Furia, molestan por las críticas que recibe a diario

Lo cierto es que las redes sociales no dudaron y muchos internautas tildaron de "fracaso" la incursión de ambos en el mundo del streaming. De hecho, hasta Ángel de Brito y Yanina Latorre compartieron la noticia del final de Toda junto a carcajadas de disfrute. Esto llevó a Furia a desahogarse a través de su cuenta de X. "La envidia que tienen por dios que enfermedad, más miro a ver lo que son y más me río de su pobreza mental, las ganas de llamar mi atención", escribió la ex GH.

La respuesta de Furia al usuario llamado Tronk

Esto llevó a Tronk, el usuario de la red social de Elon Musk que se dedica a compartir momentos de Gran Hermano y la farándula en general, a criticarla con dureza: "Dice tener ´8 profesiones´ que evidentemente no le sirvieron para nada, ya que tuvo que entrar a la casa de Gran Hermano a dar lastima con su historia de vida y lo único que supo demostrar es que es una persona machista, misógina, gordofóbica, homofóbica y retrograda, entre muchísimas otras cosas".

La respuesta de Tronk a Furia

Además, molesto con la ex hermanita, agregó: "¿Justo vos me venís a hablar de ´nutrir tu mente´? Furia nefasta". Fiel a su apodo, Scaglione estalló de furia y por la misma vía contraatacó: "La diferencia entre el hater y yo, es que yo tengo 8 profesiones. En cambio vos te dedicas a robar mi contenido y venderlo en redes. No sabés más que copiar y pegar. ¡Burro! Ponete a leer o a nutrir tu mente. ¡Estudia! Sé alguien en el mundo".

Furia enumeró sus "profesiones"

Y como si esto fuera poco, la ex participante de Gran Hermano le enumeró una por una todas sus profesiones: "No tengo 8 profesiones, tengo más. Doble de riesgo, cantante, bailarina, actriz, visual merchandiser, entrenadora, creador de contenido, modelo, showwoman, streamear, community manager... ". Para rematar, Juliana volvió a disparar contra Tronk y sentenció: "¿Vos? ¿Copiar y pegar? ¿Hablar mal de la gente en una red social? ¿Morirte por 2' de cámara? Ouch!".