¿También la engañó con ella? Sabrina Rojas reveló el porqué de su mala onda con Griselda Siciliani

Sabrina Rojas siempre fue directa con sus declaraciones y no tuvo problema en exponer que le caían mal ciertas actitudes de Flor Vigna, cuando estaba en pareja con Luciano Castro, el padre de sus dos hijos.

Ahora el actor está saliendo con Griselda Siciliani y parece que la nueva novia tampoco le cae demasiado bien. "Me parece una de las mejores actrices que tenemos en el país. Me parece espectacular, es muy divertida cuando la ves en las notas", comenzó para intentar ser amable.

Luciano Castro y Griselda Siciliani estarían en crisis

Sin embargo, después contó lo que realmente siente por ella: "Yo tengo una cuestión de piel con ella por cosas de la vida, por un montón de cosas. No me gusta caretear y tampoco quiero armar un escándalo... Entonces, me parece que definirlo, tengo una cuestión de piel y es muy loco como a veces la vida da vuelta las cosas".

"Todo vuelve. ¿Viste cuando tenés energías que no...?", continuó, entonces Ángel de Brito que la entrevistó en Bondi quiso saber si Castro la había engañado con ella. "No voy a decir cosas", respondió.

Cuando Luciano Castro y Griselda Siciliani anunciaron su noviazgo, Sabrina le había mandado un mensaje público a la protagonista de "Envidiosa": "No le saquen el puesto a Castro de picaflor. Yo creo que, de todas las que pasamos, ninguna salió invicta. Así que, Gri, crucemos los dedos para que seas vos esta vez y que no te suceda".