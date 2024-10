Tildaron de "choborra" y "mediocre" a Julieta Poggio: las fotos que la complican

Quien empezó el miércoles tranquila fue Julieta Poggio, que se encargó de contestar las críticas tras la difusión de fotos y videos de su fin de semana en la provincia de Mendoza. La joven aprovechó su lugar en el programa de stream Rumis y mirando a la cámara atacó a Marcia Frisciotti.

La modelo disfrutó del fin de semana largo en una bodega mendocina, donde se deleitó con algunas copas de mas: "Ayer Julieta Poggio en Casa Vigil en Mendoza con dos amigas, se pusieron tan en dope que cuando se fueron a sacar fotos, el de seguridad les tuvo que pedir que se comportaran porque estaban a los gritos. Me cuentan que la gente hacía la visita y se escuchan los gritos de ella de fondo...", escribió la influencer que se encarga de exponer a los famosos en su cuenta de Instagram Gossipeame.

Julieta Poggio disfrutó del fin de semana largo en las bodegas de Mendoza

La ex participante de Gran Hermano enfureció al ver la repercusión de su video a los gritos: "Las cosas lindas vuelven, si vos tenés malas intenciones, el sacás fotos a una persona mientras está comiendo con tus amigas y se la mandas a una persona que se encarga de hacer chimentos solo con maldad y vos sos la persona que trabaja de hacer chimentos con una página mediocre eso te va a volver", comenzó su descargo la bailarina.

La historia que desató el enojo de Julieta Poggio

Ante la atenta mirada de sus compañeros de stream, Poggio continuó: "Y vos sos la persona que trabaja de hacer chimentos con una página mediocre , eso te va a volver, es así. ¿Vos te pensas que es gratis ser una mala persona? No", atacó de lleno a Marcia: "Obviamente que todos nos ponemos divertidos cuando vamos a una bodega, ¿qué necesidad tenés de estar grabando? Y peor las personas que lo comparten, esta chimentera es mediocre. A parte ella me odia y yo la tengo bloqueada . Sacan todo de contexto e inventan cosas", explicó luego.

La respuesta de Frisciotti

Marcia logró sumar cientos de seguidores en redes sociales, debido a su fragmente conocido como "la no noticia", en el que son los usuarios quienes envían imágenes de famosos en diferentes contactos de la vida rutinaria. Fue así que compartió las imágenes de Julieta Poggio pasada de copas con sus amigas.

Aunque la modelo admitió que la tiene bloqueada a Pochi de Gossipeame, la comunicadora decidió responderle de todos modos: "Como soy mediocre, respondo mediocridades, como es estar en un lugar como Casa Vigil, que sale muy caro, porque yo estuve con mis amigas... Y la verdad que si tenés una pibita a los gritos y totalmente dada vuelta, no es lo mismo que estar en un boliche de joda y bailando...", comenzó en un video modo selfie compartido en sus historias.

"Yo soy muy mediocre y ella está enojada conmigo porque muchas veces me contaron que la vieron en situaciones, en jodas, que no conté porque estar en una joda es otra cosa, es joven. Ella se enojó conmigo y me bloqueó. Es chiquitita, podría ser mi hija . Está todo más que bien con ella, es una niña para mí, no me pelearía nunca ni hablaría de que tiene una carrera mediocre ", sentenció la panelista de Yuyito González.

Por último, Marcia Frisciotti sostuvo su postura y la acusó de estar "borracha" a Julieta Poggio: "Estabas toda choborra a los gritos en un lugar como Casa Vigil, que sale un ojo de la cara, en un boliche es divertido pero no era el contexto, por algo me lo mandaron", expresó visiblemente enojada.