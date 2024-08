Tini Stoessel dio la noticia más inesperada: "Qué bendición tan linda"

El universo de fanáticos y fanáticas de Tini Stoessel celebró con excitación el anuncio que hizo Coldplay en redes sociales acerca de la salida de su nuevo single "We pray", que grabaron con otros artistas además de la cantante argentina. Aunque, si su fandom se enloqueció con el anuncio, la emoción de la ex de Rodrigo de Paul al hablar de la oportunidad, fue un descontrol total.

"Qué locura, Dios mío. ¿Se acuerdan el día que les conté cuando salió UMDP (Su álbum "Un Mechón de Pelo")? Estaba ahí en el estudio y todavía sigo sin creer que se hizo realidad", comentó Tini en una publicación en su cuenta de X. "Qué emoción tan grande. Mi banda preferida de la vida, la que marcó tantos momentos. Conocer a Chris (Martin) más allá del artista que es, como persona. Qué bendición tan linda. Gracias", cerró la popular influencer.

El anuncio de Coldplay de su nuevo single y el comentario de Tini Stoessel celebrando su participación allí.

Antes había subido la publicación que hizo la banda británica con el anuncio de la canción que grabaron con -además de Tini- Little Simz, Burna Boy y Elyanna. En esa sólo había puesto una palabra para retratar su emoción: "Amores". Una expresión de excitación, casi como si estuviera anonada del lanzamiento que, evidentemente, conocía porque había grabado juntos su banda favorita.

Luego retuiteó otra publicación en la que una fanática subió una foto de ella con cara de sorpresa. "Soy literalmente. No lo creo", escribió debajo. También en el posteo de Coldplay Tini comentó: "Qué emoción tan grande, Dios mío". Es evidente que la locura que generó en los fanáticos de la cantante, también tuvo su correlato.

Tini Stoessel contó la emoción que le generó haber participado del nuevo single de Coldplay.

Cabe recordar que Stoessel estuvo en una de las presentaciones de la banda que hizo en Buenos Aires. Fue durante el quinto concierto que dieron en la Argentina en noviembre de 2022. Allí la cantante fue invitada y cantó 'Let somebody go'. En esa oportunidad, además tocó un tema de ella: 'Carne y hueso', en el cual Martin la acompañó desde el piano.

"Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me pasó en la vida. Estoy extremadamente feliz", reconoció Tini en esa oportunidad, luego de que el británico definiera lo que había sucedido como "perfecto" e "increíble". "Gracias, Tini", soltó Martin, justo antes de despedirla.

La emoción de Tini Stoessel tras el anuncio del single de Coldplay.

La relación entre ambos que se sembró en aquella oportunidad, recién podrá ser cosechado este 23 de agosto cuando salga el nuevo single anunciado. De tocar con Coldplay, su banda favorita, a ser una de las voces que grabaron la nueva canción a estrenar. El salto de Tini Stoessel es parte del orgullo que genera como una de las artistas locales con más proyección internacional.