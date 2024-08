Benito Fernández reapareció tras 50 días de internación psiquiátrica y lamentó: "No querían sacarse fotos conmigo"

Luego de un tiempo alejado de los medios, Benito Fernández volvió a la televisión, tras una larga internación por su delicado estado de salud en el Sanatorio Otamendi y en la Clínica Avril. El diseñador contó todo la situación en una entrevista donde habló sobre el difícil momento que atravesó.

El diseñador fue invitado al programa Noche al Dente, en América, allí mantuvo una charla distendida sobre sus problemas económicos y sus casi 50 días de internación: "Estuve internado sin celular y sin redes. Ahora mismo, estoy bien, estoy totalmente reseteado y también, haciendo proyectos. No se cayó ningún proyecto mientras estaba internado en el Otamendi. Hay que comunicarle a la gente que tenés al lado, hay mucho prejuicio con lo mental", comenzó su relato.

Benito Fernández rompió el silencio tras su internación

Con el fin de romper los prejuicios en torno a la salud mental, el amante de la moda contó que tuvo un colapso laboral y personal. El conductor le consultó sobre cuándo se dio cuenta que tenía un problema, lo que llevó a Benito a recordar que fueron dos momentos: "Uno el de la depresión y la angustia y otro es el económico de lo que es el prêt-à-porter".

Fernández pasó unos días de extrema angustia, donde reconoció su falta de entusiasmo para ver a sus familiares o amigos e incluso hasta para sacar a pasear a su perro: "Los fines de semana me encerraba y cerraba la persiana y cuando alguno de mis hijos venía abría la persiana, prendía la luz, hacía como que estaba todo okey y no estaba nada okey", reveló.

Benito Fernández no tenía fuerzas para pasear a su perro

En su charla con Fer Dente, el entrevistado reflexionó acerca de la importancia de tratarse, de hablar con los allegados, así como de medicarse si lo indica un profesional de la salud. Entender esto le llevó tiempo y un tratamiento de por medio, ya que al principio no tuvo una buena recepción por parte de las personas: " En un evento, no querían sacarse fotos conmigo . Siempre traté de sacar prejuicios. Elegí una carrera que no era para un hombre. Pase de una familia hetero a ser gay. Eso a mí me gusta pero en este momento no me dio para acercarme a esas personas para decírselo", recordó.

Finalmente, Benito Fernández agradeció a quienes se preocuparon por su salud, así como se mostró deslumbrado por quienes se interesaron en su bienestar: "Lo que más me gustó es la gente que llamó a mis hijos como Valeria Mazza, Soledad Solaro, y me sorprendió que me llamara Horacio Rodríguez Larreta", culminó. Posteriormente, en una entrevista con el medio ¡HOLA! Argentina, abrió su corazón y aclaró que no fue fácil despedir a sus empleados tras cerrar su local en Palermo. Además, utilizó el espacio para aclarar que no quebró, sino que fue una decisión anticipada a tal suceso.