Tuli Acosta denunció públicamente a Oky: de "violencia psicológica" a la desaparición de su mascota

Tuli Acosta fue invitada al programa "Sería increíble", transmitido en Olga y conducido por Nati Jota para hacer hincapié, en el 3 de junio como día histórico tras cumplirse nueve años de de la primera marcha de Ni Una Menos. En ese mismo diálogo, fue cuando la streamer confesó toda la violencia psicológica que sufrió cuando estaba en pareja con Octavio Appogh, más conocido como Oky, quien se encargó de no sólo cambiarle su forma de pensar y amenazarla, sino también de hacerle desaparecer su mascota.

Oky es conocido por ser streamer y también, por ser uno de los más grandes amigos de Federico "Manzana" Farías, que hace poco tiempo estuvo en la casa de Gran Hermano. Cuando estaba en pareja con Tuli, eran uno de los vínculos más llamativos de aquel mundo, pero a la hora de separarse se dieron a conocer los motivos y las razones que los llevaron a esa ruptura, y tenían que ver principalmente por la violencia que ejercía el varón de 24 años.

Tuli Acosta junto a Oky cuando eran novios

A pesar de que los detalles de aquella violencia que ocurría por parte de Oky nunca salieron a la luz, Acosta se cansó a principios de año y, mediante una transmisión en vivo, confirmó que recibió una amenaza de su ex novio para que no hable públicamente sobre él: "No me hagas salir a hablar que te parto al medio moñoña". En ese momento, ella confirmó que había malos tratos en la relación y que sentía vergüenza ante su familia, pero que nunca se animó a hablar.

Tuli Acosta contó todo sobre Oky

Cinco meses después, la actual novia de Lit Killah reveló detalles que hasta el momento no había dado a conocer. Indicó desde "maltrato psicológico", "aislarse" de su círculo más cercano solamente por estar con su pareja, hasta la desaparición de su mascota después de una discusión.

Tuli Acosta, ganadora del Bailando por un Sueño.

Tuli Acosta dijo: "A mí lo que me pasó fue que en lo personal soy muy unida a mi familia y fue una época de muchos años que me aislé mucho incluso de mi familia y hoy lo puedo ver. Mucho maltrato más psicológico que otra cosa. Incluso hoy en día hay muchas cosas que tengo que sanar, que lo voy hacer con el tiempo", comenzó diciendo.

En ese momento, a la cantante se le llenaron los ojos de lágrimas por lo vivido y junto a su voz quebrada enumeró alguna de las frases que le decía Oky simplemente para que ella no pueda tomar la decisión de cortar con la pareja: "El haber estado muy expuesta, fue por ahí donde entró todo. 'Si me dejas, todo esto se te vuelve en contra a vos'; '¿Qué, me querés dejar? Por eso estas conmigo, entonces si me dejas sólo me lo confirmas'", indicó y explicó: "Entonces era mucho tiempo que decís 'no te quiero afirmar todas estas cosas ni justificar lo que me decís'".

En esa misma línea, Tuli manifestó: "Me pasó que me entregué mucho emocionalmente y al haberme aislado de las personas que me tenían a tierra, pasó que me empecé a creer todo lo que me decía. Yo sentía que yo estaba siendo sincera y transparente y de repente tener ese feedback era como pensar 'soy esto'".

Por último, Acosta brindó detalles sobre una de las situaciones más aberrantes que le tocó vivir con el streamer después de una discusión que tuvieron: ella se fue de la casa y cuando regresó, había desaparecido su perra. Nunca más supo lo que había pasado, pero él jamás se hizo cargo de lo ocurrido.

Octavio Appogh, más conocido como Oky.

"Me pasó que tuve la pérdida del ser más cercano que tenía yo, que era mi perrita. Fue un día que yo me pelee, me fui de la casa, volví y había desaparecido mi perra. Supuestamente se fue, pero era un Chihuahua pero viste como son... son mascotas miedosas que no se van a ningún lado. Yo llegué y ya no estaba. Eso fue la salida que tuve que tomar diciendo que me iba de esa casa ", comentó.

Cabe aclarar que Oky fue denunciado hace pocos meses tras haberse difundidos videos de él maltratando a la mascota de su actual novia y también, por difundirse imágenes y textuales en lo que se muestra que la violencia la cual denunció públicamente Tuli Acosta, nunca acabó y que sigue realizándola con quien hoy es su pareja.