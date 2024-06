Nicole afirmó que Cubero no la soltó y Mica Viciconte le saltó a la yugular: "Después pedimos igualdad"

Si bien está a punto de convertirse en mamá nuevamente en medio de su relación con Manu Urcera, Nicole Neumann no se olvida de Fabián Cubero. O al menos eso parece, ya que la modelo volvió a hablar una vez más del papá de sus hijas. "Me casé con el enemigo y siento que no me soltó", habia asegurado la modelo días atrás, lo que provocó la inmediata reacción de la actual pareja del ex Vélez, Mica Viciconte: "No estaría con un hombre que no tapó un agujero en la pared".

La ex Combate dialogó con el ciclo radial de Catalina Dlugi y además de confirmar que no estaría con Cubero si no tuviera la situación resuelta con la madre de sus tres hijas, Indiana, Sienna y Allegra, remarcó: "Nosotros con Fabi formamos una familia al que le guste bien, y al que no, lo siento". En ese momento, Mica aclaró que el vínculo con el papá de su hijo Luca está muy bien y remarcó un hecho que descartaría la afirmación de Nicole: "Llevamos juntos siete años".

Nicole Neumann y Manu Urcera

Fue entonces, que le mencionaron los dichos de Nicole, a lo que Viciconte preguntó "¿Qué es no soltar?" y acto seguido, remarcó: "A veces uno pelea por lo derechos que le corresponden y eso no significa no soltar. Yo creo que Fabi lo que está haciendo es tratar siempre el bienestar y lo mejor. Después, las mujeres somos las que pedimos igualdad. Pero hay que hacer la igualdad. Yo, Micaela, tengo un hijo y si el día de mañana me separo, yo tengo que mantener a mi hijo".

En una clara indirecta para con Nicole, agregó: "Yo me tengo que hacer cargo de mi hijo Luca, porque yo también lo traje al mundo. En el caso de Luca, Fabi se tiene que hacer cargo de él y yo, Micaela, me tengo que hacer cargo de él también. Si pedimos igualdad, es para todos igual. La mujer y el hombre tienen que tener igualdad. Para eso trabajan. Si no, no tengas hijos, no los traigas al mundo si no te vas a hacer cargo. Y esto lo hablo en general".

Mica Viciconte con Fabián Cubero e Indiana.

Cabe destacar que los involucrados -Viciconte, Cubero y Neumann- no pueden mencionarse entre sí por cuestiones estrictamente judiciales. "Si buscás las notas, nosotros no hablamos. Yo lo digo desde mi experiencia personal, porque tengo una opinión propia, porque trabajo en los medios y lo puedo decir, pero yo no estoy hablando de ella porque no me interesa tampoco, pero sí te puedo hablar de mi pareja. Yo te puedo decir cómo acciona Fabi, cómo es él y cómo es como padre porque lo veo con Luca. A él lo veo bien y no podría estar con alguien que no cerró una historia. Fue muy raro lo que dijo", dijo Viciconte.

Al mismo tiempo, destacó que sabía desde un principio que Cubero "venía con una mochila" cuando comenzó a salir con él, aunque aclaró: "Lo que no sabía era que la mochila pesaba tanto, pero llega un punto en que el amor todo lo puede. El amor logra todo, cuando ambas personas tienen ganas... Se hace un esfuerzo de ambas partes, me toca un lugar difícil para la familia ensamblada. "Nosotros veníamos con un ritmo y después ese ritmo cambió, pero sigo eligiendo el amor con Fabi y elijo todo. Yo los amo a todos por igual, somos todos familia y para mí es muy importante que Luca tenga a sus hermanas".

Cubero, Viciconte y el hijo de ambos: Luca

Por último, Mica se refirió al conflicto judicial que mantienen Cubero y Nicole. "Ya no tengo esperanzas, la Justicia es lenta, defiende mucho a la mujer. Si hablamos de igualdad tiene que ser con respecto a todo. Si el día de mañana me separo de Fabi, tengo que ocuparme el 50 por ciento de mi hijo. Para mí es así siempre y cuando ambos laburen, debería ser así", concluyó.