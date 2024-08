Virginia Demo explotó: varios cortes y ataques de pánico tras un dramático robo

La desesperación propia de sufrir un hecho violento de inseguridad se apoderó el último jueves de todo el elenco de Legalmente Rubia, la obra de teatro que protagoniza Laurita Fernández, por lo que debieron suspender la función. Es que la flamante incorporación de la ex Gran Hermano Virginia Demo sufrió un dramático robo en su auto, cuando se encontraba con una de sus hijas, y se llevaron su cartera y su teléfono celular.

"Hola, gente. Sí, la verdad que estoy con mucha bronca. Nos robaron", comenzó el video que subió a sus redes sociales la artista de stand up para llevar tranquilidad a sus seguidores y seguidoras. "Estaba con Delfi en el auto. Rompieron el vidrio del lado de ella. Se asustó un montón. Nos cortamos un poquito cada una con todos los vidrios que estallaron. Me robaron mi celular, que estaba puesto con un soporte del GPS", agregó.

El enojo y la desazón que fácilmente se percibieron en su rostro y la tónica del mensaje, continuaron con las últimas palabras que dejó en la publicación que compartió. "Decirles que no tengo el celular, por si se quieren comunicar conmigo. Con mucha bronca. Por suerte estamos bien. Avisarles que estoy sin celu. Por el momento tengo un celular viejo que lo uso con WiFi", lamentó.

El evento ya había sido relatado por el periodista Pepe Ochoa de LAM, que contó algunos detalles posteriores al hecho. Es que lo vivido por la actriz le provocó un shock enorme, que continuó con un ataque de pánico y la espera de una ambulancia para que la atienda, a partir del desborde atravesado. La espera la hicieron en un shopping cercano, desde donde avisaron al resto del elenco sobre lo sucedido.

Virginia Demo debutó hace unas semanas en "Legalmente Rubia"

"Hoy no tuvieron función porque Laurita me contó que suspendieron porque estaban todos hechos pelota. Le acaban de robar, estaba con su hija, la asaltaron, se llevaron la cartera y todo", relató Ochoa en el programa de América TV. Si bien la preocupación fue enorme y se notó en vivo en la televisión, lo cierto es que el hecho, más allá de la frustración y las perdidas materiales, no dejó situaciones que lamentar en términos físicos, lo que hubiera desencadenado una tragedia.

El robo a Virginia Demo se dio cerca de la zona de la avenida Warnes, entre los barrios porteños de Palermo y Villa Crespo, cuando la ex integrante de la casa más famosa del país iba rumbo al teatro en donde actúa en la obra a la que fue incorporada hace pocas semanas. La modalidad de romper el vidrio desde una moto, es moneda corriente en la zona y una problemática que suele suceder cuando los semáforos frenan el tránsito.