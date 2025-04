Wanda Nara comete un error imperdonable que compromete a L-Gante: podría complicarla judicialmente

Mientras el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi descansa en los escritorios de la Justicia, la Bad Bitch vuelve a hacer de las suyas con una foto en redes sociales que tuvo que borrar en cuestión de minutos.

Resulta que, en su cuenta oficial de Instagram, la mediática subió una selfie como si nada, pero lo que no calculó fue que en el reflejo del espejo del ascensor se veía clarito a L-Gante. Y como era de esperarse, segundos después se dio cuenta del detalle y la borró. Sin embargo, ya era tarde.

Wanda Nara se confunde de cuenta en Instagram y estalla el escándalo

El verdadero papelón llegó cuando compartió una imagen muy parecida desde su cuenta paralela, la que usa para stalkear tranquila bajo el nombre de Julia. Desde el perfil @julia1988__you, la conductora subió la misma selfie pero sin filtro . La foto duró lo que un suspiro porque los usuarios que siguen cada uno de sus movimientos la capturaron en cuestión de segundos.

El entuerto se armó en X (ex Twitter), cuando Pepe Ocha lanzó: "Wanda se equivocó. Lloro" y ahí estallaron las teorías: ¿fue un accidente o todo parte del show?... Algunos aseguraron que lo hizo a propósito: "Para mí no fue un error", "Es todo parte de su circo" o "Se hace la distraída", decían en los comentarios. Pero no todos compartieron esta versión; otros la defendieron con uñas y dientes: "Es tan fácil de editar todo. Solo los cortos de cerebro piensan que Julia es Wanda" o " Si no sos vos, es Yanina (Latorre) la de esa cuenta, te lo firmo ".

El error de Wanda Nara que no pasó por alto

Y ojo, que esta no es la primera vez que la mediática se confunde de perfil. Más de una vez subió fotos en esa cuenta paralela que después tuvo que borrar. De hecho, el usuario @julia1988__you ya estuvo en el centro de la polémica porque ahí suelen aparecer fotos editadas con inteligencia artificial de Mauro, la China Suárez y la mismísima Wanda.

Pero la selfie no fue lo único que llamó la atención. Varios marcaron la presencia de L-Gante en la casa, cuando supuestamente el juez había prohibido a Wanda Nara y a Mauro Icardi que sus parejas no estén presentes cuando ven a sus hijas: "¿Qué hace L-Gante ahí? ¿Están las nenas también? ¿Se queda a dormir? Pero después se queja si las chicas están con Mauro y la China", lanzó otro usuario.