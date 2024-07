Wanda Nara confirmó la separación y revelaron cómo está Icardi: "Tiene mucho enojo"

Un mes después de celebrar su décimo aniversario, la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece haber llegado a su fin. O al menos, así lo confirmó la mediática en las últimas horas y de manera oficial a través de su cuenta de Instagram. "Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o

ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto por que es parte de lo malo, de quién soy. Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error", compartió la conductora, cantante y empresaria.

El último descargo del Negro

En un breve descargo con fecha del 10 de julio, Wanda aseguro no arrepentirse de nada y destacó que a su matrimonio con Icardi le dio "los mejores años" de su vida. "Pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior. La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto", cerró. Mientras esto ocurría,

Matías Vázquez, panelista de Socios del Espectáculo, ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece, contó que habló con un amigo del rosarino y contó cómo está tomando la separación. "Wanda después de muchas especulaciones dijo: 'Estoy separada'. Hablé ayer con un íntimo amigo de Mauro Icardi y textualmente lo que me dijo es que desde el lado de él hay mucho enojo", relató y advirtió que la crisis, una vez más, se originó por L-Gante.

De acuerdo con el periodista, Icardi se molestó cuando la hermana de Zaira le planteó la posibilidad de armar "una nueva secuencia mediática" con el cantante. "A partir de ese momento, lo que más le molestó a Mauro fue que él proyectó en Wanda otra persona después de su enfermedad, como que imaginó que iba a ser diferente con esas movidas mediáticas y eso fue lo que generó el conflicto", explicó el panelista y reveló que fue esto lo que originó una fuerte discusión entre ambos.

Wanda y Mauro

Cabe remarcar que Icardi se encuentra en Turquía cumpliendo con sus compromisos futbolísticos en el Galatasaray, mientras que Wanda disfruta de la noche porteña, encendiendo las alarmas sobre el futuro de la pareja. "Lo que más le molestó a Icardi fue nuevamente que Wanda quiera hacer este manoseo mediático con L-Gante", afirmó el panelista y advirtió que todo esto habría surgido después de la colaboración que el músico hizo con La China Suárez. "Casualidad cuando él hizo el video con la China, ¿no? Ella le empieza a picar ahí la cosa, se pone nerviosa, celosa, como se llame, y dice, voy a hacer algo con L-Gante para remover el disparo y a él no le gusta nada", concluyó.

Wanda y Mauro

Desde el ciclo del Trece señalaron que Icardi está disgustado con la mamá de sus hijas porque -advierte- sus movidas para generar algo de prensa repercuten directamente en su imagen. "A Icardi le molestó porque dice: 'Yo te acompaño siempre en tus actividades y yo ahora vuelvo a entrenar en un club importante como el Galatasaray y esto a mí me afecta públicamente'. Él llega al club y le empiezan a decir que es un jugador poco serio, que no está puesto con la cabeza en el club y le afecta en su carrera", aseguraron. Lo cierto es que en medio de versiones contradictorias y especulaciones, el futuro de la pareja Wanda Nara y Mauro Icardi sigue siendo incierto.