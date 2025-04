Yanina Latorre contó por qué le cortó el rostro a Roberto Castillo: "Mentiroso, violento y cagón"

Yanina Latorre dejó en claro que no avala la violencia de género y su postura le trajo un fuerte cruce con Roberto Castillo, denunciado públicamente por su ex pareja, Daniela Vera Fontana. En la última emisión de Sálvese Quien Pueda, la mediática no se guardó nada: apuntó sin filtros contra el letrado y aseguró que no le tiene miedo.

El abogado deseaba asistir al programa para defenderse luego de que se viralizara un video en el que se lo ve agrediendo e insultando a la madre de sus hijas. Sin embargo, puso condiciones para su participación: "Él quería venir acá y exigió que no se pasara ni el video ni el tape de la mujer denunciando. A mí me pareció que eso era lavarle la imagen, y yo no le lavo la imagen a nadie ", lanzó la mediática, contundente.

Yanina Latorre expuso, como nunca antes, a Roberto Castillo

La conductora fue tajante al expresar su opinión sobre Castillo: " Yo considero que él es un violento y un cagón ", sostuvo sin pelos en la lengua. Luego explicó por qué canceló la entrevista que se estaba negociando: "Había una cautelar y en ningún canal se podía tocar el tema. Él dijo que iba a pagar la multa y que venía. Pero yo levanté la entrevista porque las condiciones en este piso las pongo yo. Quería un mano a mano, pero acá hablamos los cuatro, porque así laburo yo y yo elijo cómo laburar".

Latorre también criticó la participación del abogado en el programa de Viviana Canosa: "Para mí hizo un papelón. Creo que a Viviana tampoco le sumó meter a Castillo en todo esto, en medio de una denuncia por pedofilia ", expresó haciendo referencia al escándalo en el que su colega denunció la existencia de una presunta red de trata que involucraría a figuras públicas.

Por último, Latorre se mostró molesta por las críticas que recibió de parte del novio de Cintia Fernández en otro medio: "Hoy se presentó en Bondi, donde me trató de mentirosa. Mentiroso sos vos", le respondió de forma directa, aunque aclaró por qué no profundiza en el tema.