Yanina repudió los insultos machistas de Migue Granados: "¿Se cree que una pij* nos pone felices?"

Si bien el humorista Migue Granados se tomó el tiempo de disculparse públicamente de la usuaria de redes sociales con la que se peleó la última semana, luego de que esta cuestionara su podcast La Cruda y la entrevista que le hizo al chef Francis Mallman, las críticas contra los insultos e improperios que soltó no se detienen. En este caso fue la periodista Yanina Latorre, quien lo cruzó de lo lindo y lo tildó de "machista" y "antiguo".

Lo primero que hizo la especialista en espectáculos, al aire de FM El Observador, fue recomendarle al hijo de Pablo Granados que no se deje llevar por las críticas en las redes sociales. "A veces leo las respuestas y hay 20 divinos y hay cinco que me hacen verga. Pero si me voy a poner...", alcanzó a explicar. "Yo por ahí me caliento cuando me dicen vieja, boluda. Pero los redoblo con un chiste", agregó.

"Migue, que tiene humor, me parece un poco fuerte que le diga primero vieja. No hay edad para ver podcast. Por ahí la señora lo entendió y no le gustó, y tiene derecho", reflexionó Yanina. "Y segundo, Migue, lo de malcogida. Es muy antiguo. Es un poco machista creer que por que una mina no coge o está mal cogida, va a estar de mal humor".

"Chicos, ¿qué se creen? ¿Qué una pija nos pone felices? Hay mil de otras cosas que te ponen felices. A veces que estás muy bien cogida y terminás de mal humor. Yo a veces que cojo bárbaro y al otro día estoy que me llevan los demonios. Muy fuera de lugar todo lo que le dijo", concluyó Latorre.

El violento ida y vuelta entre Migue Granados y una usuaria que lo criticó en redes sociales.

La discusión de Granados con la usuaria Gi Davidswright se dio luego de que esta escribiera en X (ex Twitter) un mensaje contra su producto, pero sin etiquetarlo. Vi una entrevista a Mallmann que le hizo Migue Granados. Yo debo estar vieja porque una cosa es ser coloquial y tener llegada a los jóvenes, otra cosa es ser ordinario y no haber leído absolutamente nada para interiorizarte sobre la persona que vas a entrevistar", cuestionó en aquel entonces.

La respuesta de Granados fue durísima: "Coincido con lo de vieja. Si me permitís, me gustaría agregar resentida, pelotuda y malcogida. Seguro haremos más cosas con Francis, la pasó bárbaro". Esto no quedó así, ya que la mujer se animó a continuar la discusión. "Soy cero resentida, te puedo tomar pelotuda pero jamás te voy a llegar a los talones, educate primero, nunca está de más", le indicó. "Pero si no entendés el concepto del podcast cerrá el orto. Vienen justamente por ese código que no asumís los invitados. Para descontracturar, sin obsecuencias", insistió Granados.

El pedido de disculpas de Migue Granados

Sólo cuatro días después, llegó el pedido de disculpas de Migue. "Ahora sí lo voy a arrobar. Migue Granados me escribió por privado y estuvimos hablando un rato sobre lo que pasó. Pedir disculpas nos hace bien a nosotros mismos, no somos perfectos y siempre estamos a tiempo de mejorar", aseguró. "Tuve un mal día, le fui al cuello, pobre Gi. Me desubiqué y cobré de lo lindo. Ahora ya veo terminamos amigos", fue la respuesta del humorista.