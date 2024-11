Yanina Latorre denunció que le robaron en su camarín y estalló: "¡Yeguas de mierda! Vayan a laburar"

Si algo le faltaba a la siempre agitada vida de Yanina Latorre era encontrarse en una situación de inseguridad en lo que ya parece ser su segunda casa, América TV. Es que la periodista tuvo un percance que le contó a Ángel de Brito y que este hizo público en su canal de streaming Bondi. La pareja de Diego Latorre confesó que está indignada tras notar que le robaron maquillajes de sus neceseres en el camarín que usa en el canal y comparte con otras figuras.

"Estoy que trino", protestó en un audio que le mandó a su colega durante las noches en LAM. Respecto a su espacio personal, además contó que lo comparte con "algún panelista de Pamela (David)", quien le da color y vida a las mañanas del canal con su magazine Desayuno Americano, mientras que durante las tardes lo usa alguien "de Mariana Fabbiani". "Estoy indignada. Ahora no voy a parar hasta la ruta del maquillaje", prometió la chimentera. "Quiero cámaras, todo. ¡Yeguas de mierda! Vayan a laburar y páguense los maquillajes", agregó.

Según relató, "un día la llave se rompió" la cajonera en la que guarda sus cosas en el camarín. "Pedí cambio de llave y me dijeron que no", contó después, enojada porque las autoridades no respondieron a su necesidad, y porque luego eso derivó en el nuevo escándalo que le tocó protagonizar como víctima.

"Les resumo: tengo repuestos de maquillaje, tengo de todo. Y dos o tres neceseres con cositas, labiales. Da la casualidad que alguien, con mucho tino y tiempo, abrió neceser por neceser y de cada uno se llevaron las cosas más caras de marca. Eso es alguien que tiene que haber estado mucho tiempo en el camarín", denunció después, mientras que aseguró que para ella no era "un empleado del canal".

Ángel de Brito y Yanina Latorre.

Lo que más lamentó la periodista fue lo que le quitaron de la "marca que se llama Charlotte Tilbury", la cual proviene de Gran Bretaña y se caracteriza por su alta calidad, la cual se corresponde en sus fuertes precios. De acuerdo a su relato, estos maquillajes fueron el objetivo de quien le haya hurtado sus cosas. "Para mí, fue una mujer, porque fue haciendo un robo hormiga. Y como dejó las cajitas, yo tardé en darme cuenta de que esos cinco o seis maquillajes faltaban", repasó. Las pérdidas que acusó en términos monetarios superarían los 600 dólares.