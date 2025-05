Yuyito González confesó que escucha voces: "Dios es el que finalmente se venga"

Yuyito González quedó totalmente expuesta. Es que en su programa matutino Empezar el Día hizo uno de sus ya tradicionales monólogos pero este tuvo algo muy particular: dijo haber escuchado voces de Dios.

Según los expertos, se trata de una afección que tiene por nombre delirio místico y consiste en la idea de que alguien tiene falsas creencias relacionadas con la religión, o bien dioses o tal vez ideas de espiritualidad que llevaba al realidad con un poder de convicción, algo que dista de la realidad.

Fue el periodista Nacho Rodríguez el que notó el delirio de la ex novia del presidente Javier Milei y no es para menos. La ex vedette de los '90, quiso explicar que no respondía supuestos ataques que se le realizaban tras haber escuchado la palabra de Dios. Creer o reventar la situación sucedió en vivo y en directo por el canal de Ciudad Magazine.

El posteo de Nacho Rodríguez

La rubia empezó diciendo: "Me había pasado de recibir ataques, calumnias, mentiras, odio, envidia y el año pasado y parte de este recibí tantos ataques, tantas calumnias, tantas mentiras, tantas agresiones, no dejaron afuera ni a mis hijos, atacaron mi relación de pareja de todos los lugares que se les hubiese ocurrido hacerlo de forma vil, baja, mentirosa, han dejado sentarse a cualquiera a decir barbaridad sobre mí, sobre mi relación que hemos tenido hasta hace bastante poquito", dijo en referencia al líder de las fuerzas del cielo.

Calmada pero trastabillante, empezó con el típico discurso de alguien que atraviesa un delirio místico: "Yo no podía entender qué pasaba, pero siempre recibía de parte de Dios una palabra y más este año, mucho más después que cortamos la relación de pareja, ' no te defiendas, no te defiendas '", expresó.

Sin embargo, no quedó ahí: "Porque Dios me está demostrando a través de los mensajes de ustedes y eso para mí es la respuesta de Dios", expresó como justificando esas escuchas extrañas.

En la misma línea, fue determinante: "Así que estoy agradecida a Dios y además otra cosa, si hacía falta acrecentar mi fe más todavía tengo ofendido, pero Dios es el que te va a defender, Dios es el máximo de todos", expresó.

Se repite la historia: Yuyito González mano a mano con Javier Milei

"Hay una parte de la Biblia", dijo Yuyito González sin mencionar ni en qué capítulo ni en qué versículo se menciona lo que ella divulga... "muy linda que dice que él es el vengador, pero Dios no se va a vengar con cosas malas, no va a pretender cosas malas para tu enemigo, pero Dios es el que finalmente se venga", dijo con tono amenazante.