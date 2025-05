"Muy mala leche": Lola Latorre rompió el silencio tras el audio viral de Yanina Latorre

Si bien Yanina Latorre siempre es el centro de atención cuando se trata de polémicas —ya sea como protagonista o como fuente de primicias—, el pasado fin de semana no fue la excepción. Un audio filtrado en redes sociales, en el que se la escucha fuertemente enojada con su hija Lola Latorre, desató una oleada de comentarios y reacciones.

El mensaje, en el que la panelista le recrimina a Lola su falta de concentración en los estudios y la desaprobación de un parcial de la carrera de abogacía, fue duramente cuestionado por el tono utilizado. El lunes, madre e hija se vieron obligadas a aclarar públicamente la situación.

Yanina Latorre y Lola rompieron el silencio tras el escándalo del audio viral

" Este audio claramente es un chiste. Una joda ", comenzó diciendo Lola en su descargo durante el programa de streaming Rumis. Y explicó el contexto detrás del audio que terminó siendo viral: "Hace dos semanas fui a un programa en streaming donde me hacían sacar papelitos con frases. Tenía que armar un audio para que mi mamá se lo creyera. Todo en modo joda".

Lo que nació como un juego, sin embargo, terminó en un escándalo. Según relató, la dinámica era una "revancha" por una broma previa que Yanina le había hecho cuando fue invitada al programa Patria y Familia, por Luzu TV. Pero algo salió mal: "Se pensó bien, pero se ejecutó mal, porque viralizaron el audio de mi vieja sin ningún tipo de contexto".

Lo que más le molestó a la influencer no fue el contenido en sí, sino que se difundiera por separado de la puesta en escena original: "Una persona empezó a escribirle a distintas cuentas virales y subió el posteo. A partir de eso, todo el mundo me empezó a escribir... Incluso me desperté con un mensaje de mi psicóloga: 'Che, ¿está todo bien? Vi el audio que te mandó tu mamá'", contó entre risas, aunque dejando ver su incomodidad.

Contenida por sus compañeros del programa ante la ola de críticas, Lola fue tajante: "Escuchás ese audio sin ningún tipo de contexto y parece que mi mamá es una hija de pu... que no me deja desaprobar un parcial. Pero claramente era un chiste". Según detalló, todo fue grabado durante una entrevista en La Venganza, conducido por Max Orlandi, donde la consigna era provocar una reacción genuina con un audio delirante. "Está el otro audio, donde yo le cuento a mi mamá que era una joda", aseguró.

El problema fue que alguien filtró solo el audio de Yanina, sin mostrar el video completo del juego. Y eso fue lo que más la enojó: "Una persona, de muy mala leche, filtró este audio sin ningún tipo de contexto para hacerse viral a costa de algo negativo mío que estuvo re choto. Así que estuve el fin de semana un poco enojada, más que angustiada", dijo la panelista.

La conductora también aprovechó su programa SQP para dar su versión: "Punto uno: Estudiar es muy importante. No me importa que después no ejerzas. Una carrera como Derecho, que es lo que estudia Lola, te da herramientas para todo. Yo soy contadora pública y licenciada en administración, y estoy acá parada", expresó con firmeza sobre su postura frente a la educación de su hija.

Finalmente, aclaró cómo surgió el ya famoso audio: "El que me conoce sabe que ese audio es en joda. Yo enojada no hablo en ese tono. Lola estaba en un programa donde me mandó un audio despampanante. Me dijo: 'Te voy a mandar un audio, remamela'. Y bueno, se lo mandé así, a propósito".

Según ella misma contó, Max Orlandi le había advertido que el contenido podía viralizarse, pero no esperaba que alguien lo sacara de contexto. Ahora, ambas buscan cerrar el episodio, aunque las redes, como siempre, ya hicieron su trabajo.