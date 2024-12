Yuyito González y Javier Milei: entre rumores de crisis, bikinis, política y las fiestas ¿juntos?

El romance entre Amalia "Yuyito" González y el presidente Javier Milei es, sin dudas, el culebrón político del momento. Entre posteos sensuales, rumores de separación y tensiones en el balcón de la Casa Rosada, la pareja presidencial sigue generando titulares en todos los frentes. Y, como si faltaran elementos, la ex vedette decidió revolucionar las redes sociales con un video en bikini que dejó claro que, a los 64 años, todavía sabe cómo robarse el show.

Con la canción "La que puede, puede" de CA7RIEL y Paco Amoroso como banda sonora, Yuyito deslumbró modelando su colección de bikinis en un video que fue tan comentado como celebrado. "Tremenda colección de trajes de baño. Diseños exclusivos", escribió en su posteo, agradeciendo a sus colaboradores y adelantando que la temporada de verano la encontrará recorriendo Pinamar, Cariló y Mar del Plata, aunque no aclaró si tendrá tiempo de visitar a su "amor". Pero lo que más llamó la atención no fueron las bikinis, sino el "like" presidencial: una señal de Milei que muchos interpretaron como su forma de apagar los rumores de crisis.

Navidad en Olivos: una tregua romántica

A pesar de las especulaciones, Milei y Yuyito pasarán juntos las fiestas en la Quinta de Olivos. El plan incluye un almuerzo navideño con la familia de Yuyito, mientras que Nochebuena será un evento más íntimo con el círculo cercano del presidente, incluyendo a sus inseparables supuestos perros: Murray, Milton, Robert y Lucas. Si bien no habrá mudanza formal a Olivos, compartirán los festejos, dejando entrever que la relación sigue en pie, aunque algunos insistan en lo contrario.

El chismerío sobre la supuesta crisis no es nuevo. Según Yanina Latorre, Milei estaría buscando una "salida amistosa" de la relación, algo que comenzó a gestarse tras el acto por el aniversario de su presidencia. En el icónico balcón de la Casa Rosada, Yuyito habría asistido sin invitación formal, generando roces con Karina Milei, hermana del mandatario. "Karina la codeaba y le daba la espalda. Yuyito le arrancó un beso a Javier y eso no gustó nada", había afirmado Latorre en LAM, días atrás.

Yuyito González y Javier Milei

Además, remarcó que la exvedette habría sido "bajada" de otros eventos oficiales, como la final de polo. Por su parte, el periodista Damián Rojo aseguró que las tensiones venían de antes. "Yuyito está siendo despegada de a poco. Milei la mantiene cerca, pero su entorno ya le puso fecha de vencimiento", comentó en A la Tarde. Según los rumores, la relación estaría marcada por un estilo de "política espectáculo" que el círculo presidencial no ve con buenos ojos.

Lejos de quedarse callada, la semana pasada Yuyito eligió el programa de Chiche Gelblung para desmentir las versiones de crisis. "Sigo siendo la novia", aseguró, tajante, negando cualquier rivalidad con figuras como Giorgia Meloni o tensiones con la familia Milei. Entre risas, dejó en claro que, aunque la atracción y la química siguen intactas, prefiere mantener su independencia. "El poder no es lo que me atrae de él. Es un tipo lindo, atractivo, que me encanta", confesó.

Javier Milei y Yuyito González

Además, la ex vedette se tomó con humor las comparaciones con su relación pasada con Carlos Menem. "No es lo mismo, cada historia es distinta", dijo, enfatizando que lo que la une a Milei es el respeto y la lealtad. Aunque descartó por ahora mudarse a Olivos, aseguró que su relación sigue firme y que las fiestas serán una oportunidad para disfrutar juntos. Con el verano a la vuelta de la esquina, Yuyito parece lista para brillar, tanto en las redes como en la costa argentina. Mientras tanto, Milei sigue lidiando con las tensiones propias de su presidencia, pero dejando claro que, al menos por ahora, su relación con Yuyito estaría lejos de terminar.