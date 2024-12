Besos, tarde de pileta y compras navideñas: así fue el fin de semana de Mauro Icardi y La China Suárez ¡juntos!

Las vísperas navideñas no traen tregua en la guerra judicial y mediática que protagonizan Mauro Icardi y Wanda Nara. Y es que en las últimas horas trascendió algo que puso los pelos de punta a la conductora: su ex marido y sus hijas pasaron el fin de semana en la casa de la China Suárez.

Desde el entorno de la Bad Bitch aseguran que el matrimonio se rompió al hacerse pública la infidelidad del deportista con la ex Casi Ángeles. Es así, que en el último tiempo se conocieron chats, nuevos amoríos y amenazas desde que decidieron finalmente separarse y continuar cada uno con su vida.

Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez

Fue Guido Záffora quien contó detalles sobre lo que habría sucedido durante el pasado fin de semana: en primer lugar, el panelista de Intrusos aseguró que Icardi y la China están en "su mejor momento" pese a hacerse público los comentarios del delantero: "La mujer más fácil" o "Mocha" fueron los calificativos que utilizó para describir a su amante en el momento que intentaba recuperar a su ex mujer.

Por otro lado, el periodista reveló que el sábado por la noche la que sería la nueva pareja del momento habría estado bailando, "toqueteándose" y a los besos en el vip de un reconocido boliche porteño y frente a los ojos de todos los presentes; y es que ya no se ocultan más: "La China Suárez no estaba sola, estaba con Valentina Zenere, pareja de Sebastián Ortega, protagonista de En el barrio, serie que La China protagoniza en la segunda temporada", ahondó en detalles.

Guido Zaffora cuenta detalles del acaramelado fin de semana de Icardi y la China

Zaffora comentó que aunque sorprendió ver a los protagonistas del Wandagate muy acaramelados, lo peor vino después: "Esto fue el sábado a la noche, el tema es que después se fueron juntos a San Jorge, el barrio donde vive La China Suárez. Pasaron el fin de semana juntos La China e Icardi. Las hijas de Mauro, Francesca e Isabella, estuvieron con la China".

Las palabras de Guido Zaffora fueron ratificadas por Victoria Braier, conocida por Juariu en las redes sociales, quien en su cuenta de Instagram compartió capturas de unas historias que había subido Wanda Nara en las que mostraba que estaba haciendo una videollamada con sus hijas durante el fin de semana mientras ellas se encontraban al cuidado de Icardi: "Es muy fuerte pero si mi ojo no me falla (cosa que no sucede) creo que por mis investigaciones es la casa de la CHINA", agregó junto a la historia compartida por la influencer y otra imagen tomada de las redes sociales de Suárez, en la que coinciden unas rejas blanca que bordean el patio.

Las pruebas que muestra que Icardi pasó el fin de semana con sus hijas en la casa de la China Suárez

Quien no pudo faltar en este momento fue Yanina Latorre, quien compartió los pormenores más insólitos de esta guerra mediática: "Te tiro otra, en este momento Mauro y la China están haciendo compras navideñas juntos. Van en la camioneta de ella, con sus hijos en el asiento de atrás", comenzó narrando en una historia con letras blancas y fondo negro.

Icardi y la China juntos mientras Wanda Nara busca nuevas víctimas para denunciar

Luego de contar cómo se prepara la nueva pareja para la Navidad, la angelita informó a sus seguidores: "Wanda me denunció. Ampliaremos". Y es que según confesó, la cantante estaría perdiendo la denuncia contra su ex esposo y eso la tendría enojada: "Parece que fletó a Rosenfeld y designó al abogado de L-Gante", continuó. Dispuesta a servir show, Latorre confesó que Nara no sólo la denuncia sino que acto seguido le compartió información privada de sus hijas para que sea filtrada: "Wanda tiene una Justicia paralela. Ella puede hacer todo y filtrar. Los demás no pueden hablar", concluyó.