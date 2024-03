Adiós a Taringa!: después de 20 años cierra la primera "red social Argentina"

La frase "que 20 años no es nada" del tango Volver de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, bien podría titular el anuncio que hicieron los desarrolladores del portal Taringa! respecto al cierre de sus servicios el próximo 24 de marzo, tras dos décadas activo y una época dorada en la cual decenas de miles de usuarios compartieron debates, fotografías, música, cine y series, en tiempos donde la descarga directa reemplazaba a los actuales servicios de streaming.

"Con mucho dolor, tenemos que anunciar el cierre de taringa!, tanto de taringa.net como el de taringa! app el día 24 de marzo", anunciaron en un posteo en su web. "Los motivos, son tan simples, como difíciles de aceptar. Con el cambio de tendencias de los últimos años respecto a las redes sociales, taringa! diseñó un producto que buscaba lo que otras plataformas no podían lograr, un espacio de libertad donde se pueda monetizar el contenido. Sin embargo, debido a las condiciones del mercado y la competitividad de las redes sociales, este sueño se ha frustrado", reconocieron.

Los creadores de Taringa!.

"20 años de historia no es un logro del que cualquier sitio, plataforma o comunidad pueda presumir, ni de lejos. taringa! ha sido el lugar de fantásticas historias, memes, trolleadas, inteligencia colectiva por doquier, pero sobre todo, siempre ha sido un lugar donde la libertad de expresión está presente", comenzaron el escrito de despedida. "Podrán llamarnos virgos, ácidos, insoportables, antisociales y todo lo que quieran. Pero hemos hecho historia y eso nadie nos lo podrá negar jamás", asumieron.

Lo cierto es que la sentencia es real. Entre el 2004 y hasta que la popularidad se lo permitió, Taringa! fue una cueva virtual en la cual se compartieron muchos enlaces de descarga directa cargados de toneladas de terabytes de películas, series y todo tipo de arte digital que se pudiera imaginar para esa época. Al mismo tiempo, la dinámica de darle puntos a los distintos posteos del foro lograron fundar de forma informa la primera red social que hubo, al menos, en la Argentina.

Así anunciaron el cierre de Taringa! en su propia web.

Luego, con el crecimiento gigante que tuvieron en el portal, también llegaron las restricciones y los controles con respecto a lo que cada usuario compartía allí. Fue una antesala del famoso cierre de Megaupload en 2012, aquel bastión de la descarga directa que generaba que millones de usuarios de internet tuvieran acceso sin pagar a todo el material de consumo audiovisual posible, sin importar los derechos de autor ni restricciones de productoras o distribuidoras. Justamente ese año estuvo preso el dueño de la firma, Kim Schmitz, además de otros cinco colaboradores de él.

"Más adelante les daremos más detalles de cómo se va a dar este proceso y qué es lo que necesitan saber. Me guardo el bardo que tengo adentro, ya lo sacaré después. Gracias por todo, taringueros. Lo que logramos juntos en estos 20 años quedará en la historia del internet para siempre", concluyó la despedida de los dueños del sitio que marcó una época.

Taringa! llegó a los 20 años online.

Por su parte, los miles de usuarios que todavía se mantuvieron fieles al sitio, ya se pronunciaron en contra de la decisión, con posteos de despedida y de agradecimiento por los momentos brindados. Inclusive, la cuenta mariantriman escribió una "Carta abierta a los propietarios de T!".

"No dejen caer la pagina, escuchen a los usuarios, no queremos plata, no queremos ser una red social como Fb, IG, Tik Tok o la que sea. Somos una comunidad enorme de todo el mundo", aseguró. "Dejen la página abierta, vuelvan a una versión más simple, dejen explayarse a los usuarios, y en poco tiempo T! va a volver a tener los usuarios de antaño, ahí van a poder tener interesados en pautar y volver a ganar dinero", prometió.