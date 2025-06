La foto que encendió las alarmas: el rostro de la China Suárez preocupa a todos

Envuelta en diversas polémicas —casi todas relacionadas con su vínculo con Mauro Icardi—, la China Suárez decidió alejarse de las redes sociales. Su desaparición virtual no pasó desapercibida; y es que aunque intenta bajar el perfil ante las críticas constantes, la actriz volvió a estar en el centro de la escena, esta vez por una foto filtrada en la que se notó algo extraño en su rostro.

Todo comenzó con un carrusel de imágenes que compartió Icardi, en el que mostró su fin de semana en Uruguay: restaurantes, día de campo y muchos mimos a su novia. Fue en una selfie de la pareja donde los usuarios notaron una aparente lesión en el ojo de la ex Casi Ángeles.

Mauro Icardi y la China Suárez pasaron un fin de semana en Uruguay

Si bien la China no se pronunció sobre la hinchazón en su rostro, las especulaciones no tardaron en apoderarse de las redes sociales, especialmente de X (ex Twitter). Muchos usuarios sostienen que se habría sometido a una cirugía estética y que ese sería el motivo de su inactividad digital. Comentarios como: "Prohíban todas las jeringas y quirófanos, ¡urgente!" o "¿Por qué la China, con lo bella que es, se operaría los párpado s? Justamente eso la identifica. Dios, están rompiendo todo. Necesito que hablemos de esto, nos están haciendo daño a las mujeres" reflejan las reacciones.

Varios periodistas del mundo del espectáculo aseguran que la actriz estaría atravesando una etapa de agotamiento emocional, agobiada por la presión mediática, las críticas constantes y el escrutinio sobre su nueva relación. Eso explicaría el cambio en su rostro, aunque otros sostienen que se habría sometido a una blefaroplastia.

La China Suárez se habría realizado una blefaroplastia

Esta cirugía estética se realiza para corregir la caída de los párpados, eliminar el exceso de piel y grasa y mejorar la apariencia general de los ojos. El postoperatorio suele ser rápido y relativamente sencillo, aunque requiere seguir estrictamente las indicaciones médicas. Entre los efectos secundarios comunes se encuentran hinchazón, moretones, dolor y necesidad de aplicar lágrimas artificiales.

Sin embargo, todo sigue siendo especulación. En las imágenes recientes, Suárez aparece con la mirada apagada y el rostro visiblemente inflamado, pero ella no dio ninguna explicación. Y aunque la cirugía podría estar relacionada con su silencio en redes, su inactividad también coincide con una denuncia por maltrato animal: vecinos de su barrio expusieron que su perro tuvo que ser rescatado luego de estar a punto de ahogarse en una laguna.

China Suárez

A esto se sumó otra polémica. Según relató Wanda Nara, las hijas que tiene con Icardi lloraron tras reencontrarse con su padre, y muchas usuarias en redes señalaron a la China como la "madrastra mala" en esa situación.