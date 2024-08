Adorni ninguneó a Maradona y Santiago Cúneo lo invitó a pelear: lo trató de "ganso", "larva" y "sorete"

Todo comenzó el martes, cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, comentó durante su conferencia de prensa: "Hoy es el Día Internacional del Zurdo". Segundos después, el portavoz presidencial le envió un saludo a distintas figuras del deporte y la música que marcaron la historia del país. "Quiero saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emanuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina", dijo en lo que fue una clara chicana a Diego Armando Maradona.

Resulta que los periodistas presentes y los usuarios en las redes sociales no tardaron en darse cuenta que Adorni evitó mencionar a Maradona, quien para muchos fue la figura más importante que dejó este suelo a nivel deportivo y social. Y cuando se lo reprocharon, el vocero, con ironía, contestó: "¿Quién? Ah, era zurdo, sí, era zurdo". El olvido no fue casual, ya que durante una entrevista que brindó al canal LN+, el presidente Javier Milei aseguró que Messi es "el mejor deportista por escándalo".

Incluso destacó su obra "Messi es imposible". A pesar de su preferencia por el rosarino, en el marco de su discurso en La Rural a finales de julio, el mandatario utilizó una célebre frase de Maradona para responder a las críticas: "Para todos esos que descreen de la economía de mercado, les dedicaría la frase de Maradona, pero ojo que hay dos. Hago referencia a una que se puede sintetizar en tres letras: LTA. Así que a los detractores le dedico la frase de Maradona".

Manuel Adorni

Lo cierto es que la batalla cultural del Gobierno contra los "zurdos", "socialistas" y "comunistas" es constante. Es por eso, que a modo de chicana, el vocero presidencial ironizó al celebrar el Día Internacional del Zurdo, pero evitó recordar a Diego Armando Maradona, lo que le trajo la inmediata reacción de aquellos que siguen defendiendo la memoria del Diego. Uno de ellos fue Santiago Cúneo, quien meses atrás acusó al actual presidente de implementar un plan deliberado de miseria y destrucción del Estado, afectando a todos los habitantes de Argentina, argumentando que sus políticas son actos intencionales de daño.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Cúneo cargó contra Adorni y hasta se animó a invitarlo a un duelo de puños. "Adorni, ¿cómo andás, ganso? Te atreviste a ofender a Diego Armando Maradona, la concha de tu madre, larva. Sos un arrastrado y una larva arrastrada, que no entiende de deporte de alta competencia. Lo que sí te aconsejo es que empieces a practicar para correr, la concha de tu madre. Y entrená bien, porque no te van a dar las patas, pedazo de sorete, para salir corriendo cuando este gobierno de mierda se termine y falta muy poquito, Adorni. Mucho menos de lo que vos te imaginás", le advirtió el periodista.

Gianinna, Diego y Dalma Maradona.

Y luego de una catarata de insultos y agravios, remató: "Así que ahora sumaste a la lista a haber ofendido a Diego Armando Maradona. Si nos cruzamos, Adorni, te propongo lo siguiente. Nos atamos la mano izquierda al cinturón y te cago a trompadas solo con la derecha. ¿Tenés ganas? Adorni". El video de Cúneo llega horas después de que Dalma Maradona le respondiera al vocero presidencial luego del ninguneo a su padre: "Es un muppet". "Te guste o no, la Argentina es conocida gracias a la persona que vos creés que no conocés o te hacés el boludo al decir que no la conocés. Deportivamente, te guste o no, salió campeón con la Argentina", agregó la hija del Diego.

Dalma y Diego

También calificó a Adorni como "una persona que repite lo que tiene que decir, que ni siquiera tiene pensamiento propio". Su hermana, Gianinna Maradona, no se quedó atrás y utilizó sus redes sociales para manifestarse sobre el tema, citando el polémico video del vocero presidencial y escribiendo: "Los boludos son como hormigas, están en todos lados". También agregó que es "un bobo" y cerró con una postal de un mensaje en una pared que decía: "Cuidado, boludo, Diego vigila".