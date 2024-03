América TV se prende fuego y crece la bronca con Tinelli: "Vila apostó por él y ahora está enojado"

Las escenas que se viven dentro de América TV son cada vez más deprimentes, en el marco de los despidos a empleados de más de 20 años que se enteran de la decisión mientras están realizando su trabajo. Mientras el vaciamiento se ejecuta, el gerente de programación desde hace menos de un año, Marcelo Tinelli, viajó a México con un equipo para grabar un reality de humor. El enojo dentro de la conducción de la señal es tan grande que las demostraciones de arrepentimiento respecto a la incorporación del histórico conductor, se expresan de forma abierta.

"Daniel Vila está enojado", reveló Jorge Rial en Argenzuela por Radio 10, respecto a uno de los dueños del canal. El periodista que estuvo por más de 20 años al frente de Intrusos en América TV, confirmó la información por parte de una persona importante del canal y agregó que el marido de Pamela David quien se jugó por la incorporación de "El Cabezón" como gerente de producción, en contra de la posición de otros de los accionistas importantes, como el dueño de Swiss Medical, Claudio Bellocopitt.

El tuit de Jorge Rial donde expone el trabajo de Marcelo Tinelli en México, mientras despiden a los trabajadores de América TV.

"En una reunión en Punta del Este les dijo: 'muchachos, nos funde Tinelli'. Lo predijo. Y Vila dijo: 'no, vas a ver el rating'. Es más, Vila se juntó con un importante político para decirle, y este dos veces le dijo: '¿Estás seguro?'. Alguien lo metió en esto y hoy está pagando la consecuencia el personal de América. Y los dueños también, porque tienen que poner 12 palos verdes este año de su bolsillo para bancar el canal", aseguró el conductor.

El encuentro del que hablan fue el que realizaron los accionistas con Vila y José Luis Manzano, en la costa uruguaya en marzo de 2023, para charlar respecto al ingreso del ex El Trece, El Nueve y Telefe. "No estamos en condiciones. Estamos desbalanceados, tuvimos un año espantoso, tuvimos que echar gente disfrazado de retiro voluntario, hay una lista para seguir, no nos entra publicidad. Los números no cierran por ningún lado", habría dicho Belocopitt en esa oportunidad.

Jorge Rial expuso a Marcelo Tinelli en su viaje a México, mientras despiden trabajadores de América TV.

Más allá del pronóstico acertado, ahora el enojo con el ex presidente de San Lorenzo de Almagro tiene sus razones en las pérdidas que generó su incorporación, las decisiones que tomó y el Bailando 2023, un programa que -salvo en algunos momentos importantes- no pudo pasar el techo de los seis puntos de rating, y fue un terrible fracaso económico: 200 millones de pesos se perdían por mes con su emisión, a un costo de 10 millones por día de grabación. Mientras que producirlo salía 16, la recaudación no llegaba a bajar las pérdidas a menos de dos dígitos nunca.

"Hay que decirlo ya, fue un desastre. Hoy América volvió a estar en cuarto lugar, perdía fortunas por día. Yo no sé cómo es la relación con el inversor rosarino, no sé qué dirá el inversor rosarino, porque a esos muchachos no les gusta perder plata, yo no creo que sea lindo que vos estás perdiendo plata, que están echando gente mientras (Tinelli) está en México subiendo fotos", detalló Rial.

Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt, dueños del Grupo América.

Es que mientras que en el canal la crisis de despidos conmueve a toda la planta laboral, el gerente de programación graba LOL en México, y desde allí se saca fotos con su equipo de trabajo y reparte elogios. "Haciendo otro laburo, cagándose la risa, subiendo fotos diciendo: 'con este equipo voy hasta el fin del mundo', cuando la gente acá la están echando. Lo de Tinelli es ya, digamos, canallesco. Por eso ayer lo bautizamos el rey Dasmi, es el rey Midas al revés, el que lo que tocaba lo convertía en oro. Él, lo que toca lo convierte en plomo", describió.

El conductor de Argenzuela antes contó que durante la jornada del jueves lo llamaron muchas personas con las que trabajó en América, que están entre los 30 despedidos que se desataron tras la vuelta de la cesantía que determinó la empresa a 249 trabajadores del señal nucleados en el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID).

Trabajadores suspendidos de América.

"Los conozco a todos, todos empezaron de pibitos conmigo hace veintipico de años, casi 25. Ayer me llamaron todos, todos me decían que si hubiese estado ahí esto no hubiese pasado. Yo siempre traté de mediar en este tipo de quilombo, pero bueno hoy tenés a las estrellas del canal, en este caso a Tinelli", lamentó Rial.

Por otro lado habló acerca de que la lista de despedidos la armó Fernanda Merdeni, "quien es hoy quien maneja la programación". Según precisó, ella "usa el criterio de amistad y algunos sospechan que hay una venganza hacia Liliana Parodi, porque todo lo que están rajando eran de la vieja gestión".