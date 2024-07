El periodista Jorge Pizarro apuntó contra el régimen de Maduro: "Me interrogaron severamente en Venezuela"

En las últimas horas, Jorge Pizarro relató la película de terror que le tocó vivir en Venezuela. Resulta que a solo tres días de que el país viva unas nuevas elecciones presidenciales, las autoridades de Migraciones le prohibieron el ingreso al periodista argentino. El jueves por la mañana, el comunicador fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en la ciudad capital de Caracas, y esperaba ser deportado por las autoridades locales. El motivo de su viaje fue la cobertura del recinto para radio Rivadavia, pero nunca se imaginó todo lo que le tocaría vivir por el gobierno de Nicolás Maduro.

Jorge Pizarro retenido en Venezuela

La embajada argentina en Venezuela se puso rápidamente manos a la obra para solucionar las actitudes de los funcionarios de Maduro, quienes amenazan con enviar a Panamá a Pizarro. En una conversación con Marcelo Longobardi, el periodista contó que lo "interrogaron severamente unas diez veces" y aclaró que lo van a "deportar" debido a que no cumple con "los requisitos de ingreso" al país vecino.

Además, confesó que teme los movimientos que realicen en las últimas horas, ya que no le pidieron el pasaporte y quieren subirlo a un nuevo vuelo. Al bajar de su avión, Jorge se encontró con un sinfín de tramites: "Me interrogaron unas veces, básicamente con las mismas 8 preguntas, también me sacaron 14 fotos en escenarios distintos, me retuvieron el pasaporte me llevaron a una oficina de aislamiento y deportación y me hicieron grabar un video".

En diálogo con su colega, Pizarro confesó que una vez que su avión aterrizó, los pasajeros esperaron alrededor de una hora para poder descender de la aeronave. Luego, al ver su pasaporte argentino, las autoridades le pidieron que se haga a un costado y fue ahí cuando todo empeoró. Según explicó, no puede estar solo y varios efectivos armados lo siguen adondequiera que vaya. "Estoy en una cafetería a la que vine para tener señal de Wifi, estoy rodeado de tres agentes de migraciones uniformados, ellos están en otra mesa y me tienen que acompañar si quiero ir al baño", reveló.

El relato de Jorge Pizarro que eriza la piel

Debido al feroz interrogatorio al que fue sometido, Pizarro quiso saber lo que ocurría y sus dudas le pudieron haber costado muy caro: "Cuando osé decirle por qué me preguntaban siempre lo mismo, si contesté siempre igual porque eran preguntas como ¿a qué viene?, ¿por qué viene?, ¿dónde trabaja usted en Buenos Aires?, solo por haberle preguntado eso, casi me pone preso y dijo que las preguntas las hacía él y yo no podía responder nada excepto lo que él me dijera. Ahí entendí lo que estaba pasando", concluyó.

Como consecuencia, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) mostró su enérgico rechazo al trato del gobierno venezolano hacia el argentino. "Desde @Adepargentina repudiamos enérgicamente la detención y posible deportación del periodista Jorge Pizarro, enviado de @Rivadavia630 a Caracas para cubrir las elecciones del próximo domingo en Venezuela"; indicó el tuit de la Asociación.

El repudio de ADEPA a la detención del periodista argentino

Y sentenció: "Pizarro arribó al aeropuerto de la capital venezolana y fue detenido e interrogado por las autoridades del área de Migraciones. Se le retuvo el pasaporte y le avisaron que será expulsado del país. Reclamamos a las autoridades de Venezuela la habilitación sin condicionamientos a Pizarro y a todos los periodistas enviados a ese país a cubrir las elecciones del próximo domingo".