Bernal sin luz hace 15 días y con una explosión incluída: "Edesur y Aysa no nos dan soluciones, nos piden que nos mudemos"

En la localidad de Bernal, en las cercanías con Quilmes, hay una queja constante por parte de los vecinos que no tiene ninguna solución por quienes deberían hacerse cargo: hace 15 días que, con la ola de calor incluida, la luz va y viene sin parar. El problema, según le revelaron a Big Bang fuentes cercanas al caso, está instalado hace más de 60 años, porque jamás cambiaron los cables que se encuentran absolutamente todos en mal estado.

Hace más de 15 días que la luz es totalmente inestable en Bernal

"Cuando hace mucho calor se corta la luz, cuando llueve también se corta, cuando hace frío va y viene, durante todo el año hay baja tensión", fue una de las declaraciones de Rocío, que actualmente se encuentra viviendo en Bernal Oeste, más precisamente entre las calles Alem y 163. El mayor inconveniente que tiene al día de hoy, es que después de hacer reiterados reclamos, la respuesta siempre es la misma: ninguna.

"Nuestro barrio que es uno de los más afectados, corresponde a la cámara San Carlos de Edesur. Nos encontramos sin luz, ya que va y viene. Yo tengo mi nena enferma que está descompuesta, está con vómitos desde el domingo y nosotros tenemos la luz completamente inestable con baja tensión. Yo ya no sé qué hacer y entre el calor, la temperatura y que no tengo luz, mi nena empeora cada vez más", fue la primera declaración de Rocío.

Claro que los reclamos ya fueron hechos por parte del vecindario, pero el cansancio se ve reflejado cada vez más porque no sólo que no le brindan respuestas, sino que además hay cada vez más problemas. En un principio porque los cables están en mal estado y por otro lado, porque también hay un inconveniente con una fuga de agua de la cual ya produjo un incendio sumamente peligroso.

Zona de Bernal damnificada por los cortes de luz.

" El problema que tiene la cámara San Carlos es que tiene una fuga de agua que el municipio no se hace cargo, Aysa tampoco, Edesur tampoco y se prendió fuego el transformador poniendo en riesgo todo, incluso hasta la casa que está al lado de ese peligro . La respuesta que nos dan es que nos mudemos. Estamos hartos", confesó.

Y agregó: "Fuimos a las oficinas, estamos afectados los que trabajamos home office como también los que se van y cuando vuelven de trabajar se encuentran con electrodomésticos quemados, comida podrida. Es inaguantable. Nadie nos brinda una solución. Quizás vuelve la luz, quizás no... los vecinos mayores se fueron de sus casas o a centros médicos por estar con golpes de calor y nadie se hace cargo de esto".

Tras hacer los correspondientes reclamos, Edesur arribó a la zona pero nada cambió. "Vinieron las camionetas de Edesur y hay que hacer una inversión que nadie quiere hacerla. La cámara tiene una reja que la puede abrir cualquier vecino e, incluso, nosotros tenemos una escuela y un parque acá cerca, por ende puede venir cualquier nene, abrir esa reja para ver y se puede meter tranquilamente dentro de la recamara, no tiene ningún cuidado. Es una locura. A todo esto, también hay una bomba que se utiliza para filtrar el agua que entra y que se la roban porque no tienen ningún tipo de seguridad, por lo que tampoco es una solución", reveló.

" Edesur prácticamente nos discrimina con las respuestas que nos da. Cuando se prendió fuego el transformador, nos dijeron que no nos podían poner un generador y ahora tampoco nos pueden poner nada otra vez. Para nosotros nunca hay nada pero si esto mismo pasara en un country seguro tienen tres o cuatro generadores a disposición enseguida", reclamó.

Un transformador se prendió fuego tras llenarse de agua. Aysa y Edesur recomendaron que los vecinos se muden.

En esa misma línea, prosiguió: "Nosotros pagamos todo. Pagamos las cuentas, la luz, el agua, todo, pero no nos dan respuestas de nada. A nadie le interesa y no sé qué más tenemos que hacer. Tampoco lo vemos como una solución tener que ir a Calchaquí y Zapiola a cortar la calle y molestar a la gente que tiene que ir a trabajar. Es muy triste tener que vivir así. Ya no sabemos qué hacer. Esto viene desde hace años, tenes siempre el pánico de saber qué puede pasar ya sea cuando estás cocinando, cuando prendes el ventilador, abrís la heladera, nunca saber qué puede pasar. Tenemos vecinos de los cuales ya nos avisamos a ver a quién le falta la luz y hay gente grande que hace tres o cuatro días que no tienen luz, con este calor, y no le dan respuesta tampoco. Es cada vez peor"

Los cortes de luz no sólo que podrían afectar los electrodomésticos sino que además, alimentarse hoy en día es todo un desafío y mucho más sabiendo cómo se encuentra en este momento la economía del país. "Ahora es una normalidad que compramos la comida del día. O sea, si vamos a comer milanesas es comprar el kilo y comer en el día por si se corta la luz. Lo mismo la leche o todo lo que vamos a comer, tiene que ser todo por el día porque no sabes qué aguanta y qué no. E s todo un problema y es injusto tener que vivir así. No tiene sentido. Si no pago me la cortan y si la pago me la cortan igual sin darme una solución con el subministro ", manifestó.

Por último, relató un episodio lamentable que vivió de cerca y del cual también reclaman para que alguien se haga cargo de esta situación que se encuentra a la deriva. "La mamá de una vecina fue a cargar el celular a la casa de una amiga porque no tenía batería para comunicarse con sus hijas, la agarraron los motochorros, le robaron, le quebraron el brazo y ¿quién se hace cargo de eso? Nadie. Edesur y todos los que deberían responsabilizarse miran para otro lado", cerró.

Piquetes en Edesur por cortes de luz.

Además de Rocío, también se acercó a dialogar con Big Bang otra vecina del mismo barrio. La mujer de 72 años, llamada Doris, se encuentra sumamente preocupada porque no sólo que mantiene los mismos problemas, sino que su rutina de vida se ve totalmente modificada. "Tengo más gastos porque ni siquiera puedo conservar la comida. El lavarropas no lo prendo por miedo a que se queme así que lavo a mano y el freezer no lo abro para que no se me pudra lo poco que me queda", relató.

" Hace 15 días venimos con este tema, pero en realidad es algo que pasa y no cesa desde hace 60 años. Los cables están destruidos, no arreglaron nada . Hay gente grande, criaturas y tampoco les interesa. Saben dónde está el desperfecto pero lo esquivan y no se hacen cargo. Hay un transformador y hace 15 días está metido abajo donde hay un caño de Aysa que pierde agua y hay una bomba para que saque el agua. Cuando esa bomba se llena de agua, explota todo como ya pasó a fin de enero . Vinieron, repararon y se fueron. Eso que se prendió fuego es un aparato de fusibles que tiene que ser dividida porque es muy poco para todos nosotros. Pedimos, reclamamos y no nos dieron bola", denunció.

Los llamados y los reclamos no son suficientes, pero más allá de verse damnificados, tampoco quieren ser una molestia para el resto. "Algunos vecinos quieren cortar la Avenida Calchaquí porque estamos a cinco cuadras a ver si de esa manera nos brindan soluciones, pero uno no quiere salir y tener que molestar a la gente que va a trabajar. Sólo queremos que nos brinden un servicio noble como el que pagamos mes a mes. Sin embargo, algo hay que hacer porque esto no pasa de ahora nada más. Los cables están destruidos, no invirtieron ni lo van hacer".

Ante la situación actual que se encuentra viviendo el vecindario, detalló: "Esto pasa hace años pero no lo veníamos sintiendo tan así. Con estos días de calor, se va y viene todo el tiempo, incluso este año fue peor porque se prendió fuego el transformador. Acá la gente mayor se está yendo a centros médicos, los vienen a buscar las ambulancias, se van a otras casas, no pueden estar acá ".

Lo negativo es constante a tal punto de que tanto Doris como el resto, ya saben las consecuencias que van a tener y que las mismas seguirán sin ningún tipo de solución. "En Edesur te dice que van a venir, te dan un numero de reclamo, no mucho más que eso. Todo lo que dicen no lo cumplen tampoco. Con lo que llovió y la bomba no anda, se llena de agua y salta todo. En un rato estamos todos sin luz", detalló.

"La mayoría tenemos freezer y estamos aguantando sin tener que abrirlo para que no se descongele. Yo tuve que llevarle comida para que no se me pudra a mi consuegra en Bernal por lo que tuve que tomarme un remis y ¿quién me cubre esos gastos? ¿Quién cubre lo que estamos perdiendo? Hoy no está para perder nada y ellos te cobran bien tranquilamente el servicio. De hecho no hace ningún descuento por los cortes", comentó, totalmente indignada.

"Desde Edesur te dicen que si vos queres, tenes que llevar la factura del electrodoméstico. Pero imagínate que tengo la misma heladera desde hace 30 años, yo qué sé dónde está. A mi vecina le quemaron la heladera y el lavarropas. Yo ni quiero prenderlo, lavo todo a mano porque no estoy en condiciones de que me quemen cosas y no me las repongan. Ya tengo terror", agregó.

Edesur vallado por protestas.

Y en esa misma línea, subrayó: "Gastamos el doble porque hay que comprar de momento para comprar en el día. Esto es complicado por todos lados. No sólo los gastos que estamos teniendo, sino que además es perjudicial a la salud y no nos dan ningún tipo de relación".

Por otro lado, dejó en claro que más allá de los llamados, el día que algunos vecinos quisieron expresarse por lo vivido, la respuesta fue enviarles a la Policía para despejarlos del lugar. "Se corta todo el tiempo la luz, no tenes horario, a cualquier hora sabés que se va a cortar en cualquier momento. Ellos saben muy bien lo que está pasando. Antes de ayer hicieron un corte en Calchaquí algunos vecinos y mandaron a la Policía, encima eso. La gente está cansada porque reclama lo que le corresponde y encima te responden así", mencionó.

"La cosa está difícil pero el Gobierno tiene que hacer algo y la Municipalidad tampoco nos da bolilla. Nos buscan excusas, nos piden los números de reclamo. Hacen de todo pero no dan soluciones. Es como que todo queda en el aire. Nosotros vivimos en un mundo aparte para ellos, pero después te aumentan los impuestos como se les canta", expuso.