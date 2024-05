Cursos gratuitos y con rápida salida laboral: crean la primera Escuela de Oficios de la Industria Ferial

"El empresario argentino tiene y necesita juntarse, sentarse y trabajar. Armar nuestra propia agenda para que podamos empezar a resolver algunas cuestiones con compromiso y con laburo", dijo contundentemente Pablo Ruda, presidente de la Presidente de la Cámara de la Industria Ferial (CAIFE).

El rubro al que se dedica Ruda y otros cientos de miles de trabajadores (de la construcción y diferentes oficios, arquitectos, diseñadores, publicistas, de recursos humanos y un inconmensurable abanico de profesiones) vio resentido su trabajo tras las políticas económicas de Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo.

Milei usó la motosierra también contra el INADI

Sin embargo, lo que a Ruda le llamó más la atención es la baja en la calidad de los diseños de los puestos de una de las ferias más grandes de Argentina: la Feria del Libro. En ese emblemático evento cultural, la CAIFE trabaja a más no poder aunando fuerzas para construir pabellones, fabricar los stands y generar así comodidad para los feriantes y quienes integran la feria.

Consultado por BigBang sobre el impacto de la obsesión del Presidente por el déficit cero bajando así la inversión en políticas que protegen la industria argentina, Ruda contestó: "En Argentina se hacen más de 400 exposiciones por año y más de 4.000 congresos. Son muchas las familias que viven dentro del mundo de la feria", dijo y agregó: "Lo que notamos -y es entendible por el por el freno que hay en la actividad- es que fueron muy cuidadosos con la inversión, entonces decidieron invertir poco en su marketing ferial".

Pablo Ruda, presidente de la CAIFE

Claro y pronto, lo que el presidente de la CAIFE advirtió es que los feriantes (en este caso dueños de librerías) no invirtieron en sus stands por una simple razón: "Cuando una editorial no tiene perspectivas de venta o tiene bajas perspectivas de venta dice 'voy a invertir poco por las dudas de que no se venda mucho'".

Y, tal cual sucede con el Estado nacional, las Ferias se van achicando: "Se achica la cantidad de stands con desarrollo de arquitectura y de diseño. Lo que baja es la inversión: es más barato poner una tele que una pantalla de LED; es más barato poner un promotor o una promotora que poner dos, entonces ponemos uno; es más barato llevar del local un mostrador que diseñar y construir un mostrador específico o es más barato poner unos banners del evento pasado que hacer una gráfica nueva".

Pymes argentinas vs Javier Milei

La CAIFE está integrada por cientos de Pymes, algunas bancan el gobierno libertario pero también hay discrepancias en el espacio. En cuanto a Pablo Ruda, forma parte del segundo grupo aunque resalta el respeto por sus colegas: "Yo tengo una opinión personal y es que entiendo que quiso atacar la inflación, dicen (desde el gobierno de La Libertad Avanza) que lo están resolviendo, pero cada dos semanas, cuando vamos a comprar la materia prima tienen aumentos y la inflación sigue estando", dijo al ser consultado sobre la relación directa que hay entre el desfinanciamiento de la presidencia de Milei que impacta en el día a día de los empresarios y empresarias argentinas.

Ministro de Economía, Luis Caputo

Ruda reflexiona profundamente sobre este punto en particular: "De poco me sirve comprar algo entre comillas barato, si no tengo a quién vendérselo", explica y sigue: "En algún momento tienen que empezar a trabajar en la reactivación económica, porque estas cosas son como la inercia, todavía no se llegó al frenado total de las políticas que va implementando y va a llevar un tiempo que se reactive (...) Las Pymes sufrimos mucho la falta de actividad".

Ruda fue muy específico en ese punto y llamó a la reflexión: "Hablan de esta de la V corta; me gustaría entender un poco mejor, cuándo y cómo se empieza a reactivar la economía porque por ahora -desde mi perspectiva- no está sucediendo".

Una buena: la escuela de oficios de la CAIFE

Empresarios con conciencia social. La frase que parece ser un oxímoron con varios ejemplos de empresarios en contra de un Estado presente, existe en la CAIFE. Un ejemplo es la creación de la primera Escuela de Oficios de la Industria Ferial.

Allí se ofrecerán capacitaciones presenciales gratuitas en carpintería, herrería, instalación gráfica, instalación audiovisual, electricidad e iluminación y tapicería.

FECOBA y CAIFE acuerdan la creación de la Escuela de Oficios

Con respecto a su creación, Pablo cuenta que la idea nació en 2020 en plena pandemia de coronavirus cuando la actividad de las ferias se vio venida abajo: "Muchas de nuestras empresas empezaron a tener facturación cero", contó.

Sin embargo, la pandemia resultó ser una buena oportuncrisis. Es que cuando se reactivó la actividad de las ferias y los congresos, la mano de obra no daba abasto; en palabras de Ruda: "La demanda era grande y no había mercado laboral que pueda sostener esa demanda, entonces los talleres no daban abasto para abarcar todo el trabajo que había".

Feria del Libro 2024

Fue un largo y productivo proceso: "Ahí se nos prendieron las lamparitas para empezar a trabajar en esta problemática y buscar una solución entendiendo que nuestra industria es una industria de oficios: carpinteros, herreros, vidrieros, pintores, electricistas,iluminadores".

El presidente de la CAIFE consideró: "El oficio es algo que en Argentina se fue perdiendo por dos cosas", dijo y explicó: "Una es que el sistema fue haciendo que parezca que hay maneras de ganar plata con menos esfuerzo y por otro lado se perdió la educación técnica, entonces los chico no prueban si les gusta o este tipo de trabajos".

Pymes en Argentina

Allí, con todas las luces reunieron lo necesario para abrir la Escuela de Oficios: por un lado "los mejores capacitadores que podemos tener, que es gente que trabaja de esto todos los días desde hace un montón de años", dijo Pablo y sumó: "Tenemos una industria que necesita mano de obra calificada gente que sepa hacer el trabajo". Pero hay una tercera razón y es tal vez la más importante: "Entendemos que las Pymes dan el 80% del trabajo del país y tenemos que poner el cuerpo porque la situación social es complicada. Entonces nos parecía que teníamos que trabajar y ayudar a sostener ese entramado social y que no se parta".

💣Bombita. Para la inscripción entrá a www.caife.com.ar/escuela-de-oficios

Además, consideró: "Nos parecía que hay un montón de chicos que necesitan salir a trabajar y no saben qué hacer; chicos que perdieron el laburo y que están medio perdidos. Entonces pensamos en desarrollar esta escuela de oficios con seis oficios". Sobre la escuela más precisamente, contó algunos detalles: "Es gratuito, claro. Son cursos cortos de poca teoría y con mucha práctica. La idea es que terminen yendo a un armado en una exposición para que vean todo lo que fueron aprendiendo".

La idea de Pablo Ruda, presidente de la Presidente de la Cámara de la Industria Ferial (CAIFE) es que luego de haber aprendido un oficio específico los y las chicas consigan trabajo. Es menester aclarar que la escuela se está llevando adelante con la AMIA y en el desarrollo de la misma se lleva adelante con la Federación de Comercio la industria de Buenos Aires (FECOBA) .