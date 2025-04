De "abusar de niños es una enfermedad" a "el capitalismo mata": las frases y legado del Papa Francisco

La noticia del fin de la vida terrenal del Papa Francisco conmovió a gran parte de las y los argentinos, que identificaban en sus enseñanzas valores morales que compartían, más allá de lo religioso. Durante su mandato, Jorge Bergoglio se encargó de dejar muchísimas frases destacadas que exhibieron su compromiso con quienes menos tienen, además de revelar una apertura hasta el momento nunca vista en la Santa Iglesia Católica.

"Abusar de niños es una enfermedad". La frase es de 2017, cuando Francisco fue entrevistado por la revista La Civilta Cattolica. La continuación de la sentencia fue inclusive más allá, cuando afirmó que había que esforzarse "más en la selección de los candidatos que quieran ser sacerdotes", una autocrítica directa a todos los casos de violaciones a menores de edad presentados en la curia a nivel mundial.

El Papa Francisco tuvo un mandato con serias autocríticas.

"Si un gay acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?". Francisco fue el primer líder de la Iglesia Católica que dijo una frase similar. Lo hizo en 2013 y significó una bisagra para la relación de las comunidades LGBT con la religión, al punto de que cientos de miles pudieron volver a mirar con aceptación la fe que profesaban, que hasta aquel momento los condenaba por pecadores.

"El aborto es un asesinato". El mismo año Bergoglio lanzó esta sentencia tan marcada por la época en la que le tocó vivir. La definición se aleja de los parámetros considerados como progresistas en todo el planeta, aunque al mismo tiempo no lo hace de los dogmas cristianos alrededor de la vida desde la concepción y no desde el nacimiento.

El Papa Francisco y Diego Maradona.

"Evitar el embarazo no es un mal absoluto". Al mismo tiempo, mientras que condenó el aborto, en 2015 le quito peso pecaminoso a los métodos anticonceptivos, para reparar así en otro de los temas que separaban a la Iglesia Católica de muchas y muchos de sus fieles, que planificaban su maternidad y paternidad acorde a la realidad material que les tocaba vivir y no a otros temas más religiosos que económicos.

"El capitalismo mata". Ese mismo año, Bergoglio se puso firme en términos políticos y elevó una serie de críticas al sistema de producción capitalista, que sorprendieron hasta en términos históricos, debido a la férrea relación que la Iglesia Católica mantuvo siempre con el empresariado a nivel mundial. Lo hizo en su encíclica Laudato Si', donde también cuestionó los males que genera en términos de medio ambiente y desigualdad social.

Javier Milei le pidió perdón al Papa Francisco

"El dinero es el excremento del diablo". En la misma línea y en ese 2015, Francisco también hizo esa expresión alrededor de la acumulación de riqueza y poder, como para graficar otras grandes enseñanzas de Jesucristo como "es más probable que entre un elefante por el ojo de una cerradura que un rico al reino de los cielos".

"Para ser un mal cristiano, es mejor ser ateo". La frase de Bergoglio fue como un vaso de agua fresca para quienes pelean desde adentro contra el conservadurismo de la Iglesia Católica, en la cual hubo hasta genocidas como Jorge Rafael Videla que fueron a misa hasta el último de sus días, mientras que todos los días ateos alrededor del globo se organizan para mejorar la vida de quienes menos tienen.

El Papa Francisco nunca regresó a la Argentina tras asumir como Santo Padre.

"No es cristiano hacer la guerra por Dios". En 2014 Francisco dejó esta frase que tuvo un doble significado. Por un lado el autocrítico en relación a los cientos de conflictos armados que propició la Iglesia Católica durante toda su historia. Y, por el otro, como condena a los extremismos religiosos actuales que asesinan en conflictos bélicos en nombre de su fe.

"Ayer fueron bombardeados niños. Esto no es una guerra. Es una crueldad". El Papa Francisco se animó a hablar del genocidio que el estado sionista de Israel realiza todos los días en el territorio palestino de la Franja de Gaza, en el cual ya dejaron más de 60 mil muertos desde octubre de 2023. Fue antes de la Navidad del 2024 que lo dijo, y a partir de un bombardeo que dejó 25 muertos menores de edad.

El Papa Francisco con un sombrero mexicano.

"En vez de pagar justicia social, pagó gas pimienta". La frase de Bergoglio fue tras la represión del gobierno de Javier Milei a jubilados de septiembre de 2024. "Me hicieron ver una represión. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad", remarcó el Papa.

"Una persona que piensa en construir muros y no en construir puentes, no es un cristiano". La sentencia de Francisco fue tras la noticia de que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó acerca del muro en la frontera de su país con México. "No debemos ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados", agregó en aquel entonces.