"Descenso en la curva" y "prudencia en los cuidados": los datos actualizados de la epidemia de dengue

Argentina se encuentra atravesando desde hace meses una epidemia de Dengue incontrolable: las fumigaciones no dan abasto, los repelentes no se consiguen, las pastillas para colocar en los aparatos no se encuentran en los mercados, mucho menos los espirales y las personas deben buscar por sus propios medios cómo hacer para que el mosquito Aedes aegypti no llegue a picar.

Aedes aegypti

Según el Ministerio de Salud, la propagación del Aedes aegypti empezó a fines de julio y principios de agosto, pero se extendió muchísimo más a comienzos del 2024 generando más de 269 mil casos y 197 fallecidos. La epidemia se volvió tan incontrolable que los hospitales desbordaron y el consejo por parte del Gobierno fue "usar manga larga" y pantalón "que cubra las piernas".

Sin embargo, con las bajas temperaturas que se dieron de golpe en la última semana, se registró a pesar de aquellos números, un descenso en la curva epidemiológica que podría dar un respiro a los argentinos. No obstante, el consejo que dio y comunicó el Ministerio de Salud fue tener suma "prudencia" y continuar con los cuidados porque a pesar de haber menos mosquitos en los ambientes, hay distintos tipos de cepas de la enfermedad transmitida por el Aedes aegypti.

En el último boletín epidemiológico, el Ministerio de Salud comunicó: "En términos acumulados se han notificado desde la semana 31 de 2023 -fines de julio y comienzos de agosto- hasta la semana 14 de 2024 -principios de abril- 269.678 casos de dengue (90% autóctonos, 7% en investigación y 3% importados), de los cuales 252.566 corresponden 2024".

Aedes Aegypti

En cuanto a la gravedad y los casos confirmados por la enfermedad transmitida del mosquito, informó: "la incidencia acumulada hasta el momento para la temporada es de 573 casos cada cien mil habitantes. En el mismo período 643 casos fueron clasificados como dengue grave (0,2%) y se registraron 197 casos fallecidos (letalidad hasta el momento 0,07%)".

A raíz de aquello, confirmaron que los casos bajaron en las últimas semanas y se dio un número inferior al cual se venía registrando. "Se registra un descenso en el número de casos semanales en la penúltima semana analizada respecto de la anterior (para la semana 13 se registraron hasta el momento 29.840 casos, casi un 32% inferior a lo registrado para la semana 12)".

El Ministerio de Salud de Córdoba fumiga la ciudad.

De igual manera, a pesar de tener la curva en descenso, el Ministerio no dejó de insistir en que hay que continuar con los cuidados para no seguir propagando el virus. "Tomar con prudencia los casos de las últimas semanas, porque pueden modificarse de acuerdo a la sucesiva integración de información por parte de los notificadores. Este fenómeno no ocurría desde la semana 50 de 2023 -mediados de diciembre- desde la cual se había verificado una tendencia ininterrumpida al aumento de casos hasta la semana 12 de 2024″.

Por último, notificaron en dónde se registran las mayores curvas de descenso para que se tenga aún más cuidado en algunos sectores en específico. "El mismo comportamiento de descenso en el número de casos en la semana 13 respecto a la anterior se registra en las curvas de las regiones Centro, NOA, Cuyo y Sur, mientras que en la región NEA la tendencia en descenso continua desde hace 9 semanas".