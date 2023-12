Día de la Lucha contra el SIDA: la importancia de la ESI y el Testeo en Argentina

El 1° de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA en todo el mundo, fecha especial en todo el mundo para concientizar sobre la transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y derribar los mitos y las barreras en la atención de las personas afectadas.

A pesar de que la ciencia ha avanzado muchísimo, todavía no se encuentra una cura para el virus, pero con los avances en los tratamientos antirretrovirales, los pacientes que viven con VIH pueden tener una vida llena de plenitud, minimizando el impacto en su calidad de vida y hasta ser indetectables.

En la República Argentina, la lucha contra el VIH es un desafío constante; ya sea por la falta de medicamentos, por la estigmatización o la falta de diagnóstico, afecta a más de 140 mil personas en todo el país. Pero, ¿Por qué no conocemos a casi nadie que haya sido diagnosticado? En primer lugar, porque el estudio es totalmente confidencial, y, por otro lado, porque el estigma sobrevive en las entrañas de la sociedad, donde muchos todavía vinculan la transmisión con pertenecer a la comunidad LGBT.

Los testeos de VIH son gratuitos en Argentina

Alarmantemente, el 17% de estas personas desconoce su condición, subrayando la necesidad de una concientización más profunda y acceso a la detección temprana, ya que, al no saberlo, esas personas pueden contagiar a sus parejas sexuales a lo largo de toda su vida sin siquiera saberlo.

Para tener más información al respecto y con mayor exactitud, BigBang consultó a la médica infectóloga María Mastruzzo (MN 62898 - MP 52707), especialista en en enfermedades infecciosas y profesora de la Universidad de Morón, quien precisó la cifra de diagnosticados al año 2022: "Podemos decir que la cifra calculada por el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud hasta el año 2022 es de, 5629 casos pero, con una tasa sobre 100 mil habitantes es de 12,2 por 100 habitantes. Por otro lado, se concentra en CABA y en el AMBA en 9,7 sobre 100 mil habitantes", dijo.

Educación Sexual Integral y Prevención: las claves del futuro

La prevención es fundamental, pero también lo son los programas de ampliación es el acceso a la Educación Sexual Integral y tratamientos son esenciales. En Argentina, el 38% de los jóvenes de 15 a 29 años diagnosticados con VIH lo descubren tardíamente porque el estigma y el miedo impide que se acerquen a los centros de salud a realizarse el testeo rápido. De hecho, el 98% de las transmisiones de VIH se deben a relaciones sexuales sin protección, en cualquier momento del acto.

"El procedimiento de diagnóstico es a través del método de ELISA y también tenemos testeos rápidos que con una gotita de sangre podemos testear para saber si somos positivos o no. Con respecto a esto se insiste mucho y hay muchos más lugares de testeo en el día de hoy. Es importante detectar los casos para que no lleguen a la enfermedad del SIDA", explicó la infectóloga.

En este sentido, la Educación Sexual Integral (ESI) es clave, debido a que cerca información en las escuelas para que los niños, niñas y adolescentes puedan evacuar todas sus preguntas -de acuerdo a las edades-, aprendan a conocer su propio cuerpo, asumir valores y actitudes responsables sexoafectivas y respetar el derecho a la identidad.

La importancia de la ESI es parte de un Derecho Humano y no solamente ayuda a identificar situaciones de abuso y violencia en todas las edades, sino que, además, brinda información para evitar la transmisión de infecciones de transmisión sexual. "Debemos estar alerta a los pacientes y los pacientes siempre tienen que estar alerta; todos debemos tener conciencia de que debemos hacer cumplir las normas para evitar la transmisión, o sea, avisar las medidas de barrera para evitar la transmisión del virus", explicó María Mastruzzo, al tiempo que expresó: "También por supuesto se debe estar alerta para poder detectar los casos y poder iniciar el tratamiento en forma precoz".

Los números según Fundación Huésped.

La Organización Mundial de la Salud y todos los médicos recomiendan usar condones y metodos de barreras durante todo el acto sexual, también durante el sexo oral, para evitar el contacto con los fluidos que pueden ser el motor para transmitir el virus. El uso responsable del condón es, además de el más seguro para evitar embarazos, el único método que previene todas las infecciones de transmisión sexual.

"Cada paciente que es positivo, se le solicita la carga viral que sería la cantidad de virus que posee en el organismo y también la cantidad de CD4, que sería cuáles son sus defensas en base a eso se inicia un tratamiento antirretroviral y se hace con esta pauta de inicio", indicó la doctora de la Universidad de Morón.

VIH y Maternidad: la clave de los cuidados

En torno a la maternidad, la infectóloga expresó que todas las mujeres que quedan embarazadas se deben hacer testeos en cada trimestre. "Se hace el control durante el embarazo y es importante que la embarazada concurra a los controles y hacerse todos los testeos no solamente del VIH, sino también de todas las enfermedades de transmisión sexual y aquellas enfermedades, que también pueden provocar malformaciones o daños en el feto", explicó.

En relación a las embarazadas que conviven con el virus y deben estar en tratamiento, Mastruzzo aseguró: "Pueden seguir con la medicación habitual o deben tomar otra vía de tratamiento. Las embarazadas HB positiva previas al embarazo siguen su tratamiento según la medicación que esté tomando y la carga viral y los CD4 puede continuar con la misma medicación, siempre y cuando no se produzcan efectos adversos en el feto".

La doctora indicó que, si no se respeta la medicación y no se adecúa a las necesidades de la embarazada, es posible que la transmisión sea de madre a hijo. "Está demostrada la transmisión materno fetal por eso se insiste en el control del embarazada y también en los riesgos en el momento también del parto, que es otra de la transmisión otra vía de la transmisión materno fetal", indicó la médica.

Dra. María Mastruzzo.

El testeo salva vidas, los medicamentos también

Desde Fundación Huésped, insistieron en la importancia de hacerse el testeo a través de la campaña "Sumá tu gotita", ya que con solo un pinchazo, el paciente puede acceder a un diagnóstico en sólo 20 minutos. En Argentina, el testeo es gratuito, voluntario, confidencial y no requiere de una orden médica. Sin embargo, más de 3 de cada 10 personas acceden a su diagnóstico de manera tardía

Al respecto,el doctor Pedro Cahn, Director Científico de la Fundación, expresó: "Sabemos que el 13% de las personas que viven con VIH no lo saben. Por eso, realizarse el test de VIH no es solo una cuestión de salud personal sino también colectiva. Cuando una persona que vive con VIH está en tratamiento puede tener una calidad de vida similar a la de una persona que no vive con el virus".

Indetectable = Intransmisible es un término muy utilizado por los médicos para explicar los efectos de un buen seguimiento de salud y tratamiento en las personas que viven con el virus. "Establecido que con los valores de la carga viral y los CD4 cuando la carga viral en menos de 20 se considera que es según el método es indetectable, por lo tanto tienen mucho menor riesgo de transmisibilidad", aseguró la doctora María Mastruzzo.

Con respecto a la empatía y la responsabilidad que las personas debemos tener como pacientes, es dejar de estigmatizar el virus, porque todas las personas pueden contagiarse. "Podemos ser portadoras del virus, por lo tanto uno tiene que tener empatía con las personas que cursan la enfermedad y y tratar de evitar la discriminación hoy en día con los tratamientos con la medicación antirretroviral, porque tratamiento definitivo todavía no hay la cura definitiva, pero tenemos muchas alternativas de tratamiento para justamente modificar esta estigmatización del virus", insistió la infectóloga.

La estigmatización no suma.

Sin embargo, consultada sobre el faltante de medicamentos, Mastruzzo explicó que en la Argentina no hay faltantes de medicamentos y que de hecho, existe un Programa Nacional que enmarca la problemática. Por otro lado, explicó: "No solamente hay un Programa Nacional, sino también se puede acceder a través de las obras sociales o las prepagas que en este momento hay medicación disponible", expresó.

El Día Mundial de la Lucha contra el Sida no solo rinde homenaje a aquellos afectados por el VIH, sino que también destaca los avances en la sensibilización, la salud pública, la investigación y la innovación científica.

Transformar la visión del VIH es crucial, pasando de un simple diagnóstico médico a una oportunidad para apoyar a una población con el potencial de ser saludable y productiva. En última instancia, la lucha contra el VIH es una responsabilidad compartida que requiere un enfoque integral: desde la prevención y detección temprana hasta el apoyo continuo para aquellos que viven con el virus.