"Él es el responsable": siguen los despidos en América TV y Tinelli se fugó a México

El espectáculo sobre Fitz Roy al 1650 parece salido de una película sobre la última dictadura militar. Las puertas del canal América TV se encuentran cerradas con vallas y controladas por cinco efectivos de una empresa de seguridad privada para impedir que los despedidos puedan ingresar. Justo del otro lado de la calle, la misma cantidad de policías miran atentos la situación, con un perfil intimidante y grandes anteojos negros que cubren casi la mitad de su rostro.

La dinámica durante el último martes fue letal para quienes desde hace años trabajan allí. Los 29 despedidos que hubo sólo ayer (se esperan más pára este miércoles), se enteraban de su nueva realidad tras terminar de hacer aire, mientras que los empleados de seguridad los apuraban para que vayan a sacar sus cosas del edificio lo antes posible. Entre quienes se fueron forzadamente, una gran mayoría trabajaba en América desde hace más de dos décadas. Maquilladores, personal de producción, cámara, edición y sonido, fueron afectados. También despidieron a Viviana Di Palma, quien desde hacía casi 15 años encabezaba el departamento de Prensa de la señal.

Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt, dueños del Grupo América.

"El clima fue muy angustiante, veíamos cómo salían nuestros compañeros, que en muchos casos eran el único sostén familiar", registró el periodista Nacho Rodríguez en sus redes sociales. Según reveló La Nación, los mensajes empezaron a llegar antes del mediodía. "Estábamos trabajando y un director de piso recibió un mensaje de whatsapp en el que le avisaban que le había llegado un telegrama de despido. Esa escena se repitió con otros cinco compañeros, de distintos sectores. Fue muy angustiante", relató una empleada al diario.

Desde América TV lanzaron un escueto comunicado despersonalizado para tratar el tema: "Lamentamos tomar esta decisión, no tenemos un número final exacto. Hoy serán 30 despidos, que es lo que nos avala la ley y creemos que habrá más. Pero no podemos asegurar. La pantalla no sufrirá esto ya que vamos seguir trabajando como lo hicimos en las últimas semanas. Desde dos estudios (uno para A24 y otro para América TV) con escenografía y dinámica neutra para todos los programas", informaron.

Trabajadores suspendidos de América, cuando la empresa había cesanteado a 249 empleados.

El conflicto había estallado el 9 de marzo, cuando desde la señal cesantearon a 249 trabajadores afiliados al Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID). A partir de la intervención de la Justicia, esto se reacomodó y el 17 pudieron volver a trabajar. Aunque a las pocas horas la intención vaciadora se volvió a manifestar.

"A pocas horas de anunciar la normalización de la situación laboral de los compañeros y compañeras de la empresa América TV, a quienes se les había impedido el ingreso al establecimiento en el cual desempeñan sus tareas, el SATSAID tomó conocimiento de que, este martes, la empresa ha despedido sin causa a trabajadores y trabajadoras del canal", reconocieron desde el sindicato. "Nuestro gremio rechaza el accionar de la empresa y, en este sentido, ha realizado la denuncia correspondiente en la Secretaría de Trabajo por despidos masivos y arbitrarios, con el objeto de defender los puestos de trabajo de nuestros compañeros y compañeras de América TV. Asimismo, hemos solicitado con carácter de urgente una reunión con las autoridades del canal", agregaron.

SATASAID repudió los despidos en América TV.

La conductora de Intrusos en reemplazo de Flor de la V, Marcela Tauro, fue una de las pocas profesionales que se expresaron en solidaridad con las y los despedidos. "No es un día fácil para nosotros. No estamos bien, pero le enviamos toda nuestra solidaridad y el cariño a todos nuestros compañeros", lanzó la periodista, visiblemente afectada por estas decisiones que golpearon de lleno al programa del cual participa.

"Gran parte de la producción de Intrusos acaba de ser despedida. Todos trabajaron conmigo. Es muy doloroso escuchar esto. Un abrazo y mi solidaridad", tuiteó el ex conductor del ciclo Jorge Rial. Más adelante también subió una foto de cómo iba el operativo en la puerta de la señal. "Están bajando vallas en la puerta de América TV. Terrible situación. Minuto a minuto se conocen nuevos despidos", afirmó.

Jorge Rial y su tuit en el que denuncia que están vallando el ingreso de América TV, debido a los despidos injustificados de 29 empleados.

El histórico conductor, actualmente en Argenzuela en Radio 10 y C5N, también fue contundente contra Marcelo Tinelli, gerente de programación del canal desde el año pasado, y principal mariscal de la derrota en la audiencia y en lo económico, tras el rotundo fracaso que significó un Bailando 2023 que nunca pudo acariciar los dos dígitos del rating. "Los responsables de la programación de América TV en México mientras rajan trabajadores. Cobra 20 mil dólares por ese trabajo. Total normalidad", tuiteó, con una imagen de él junto a Federico Hoppe en un hotel del norteamericano país.

Más adelante, le dio tiempo a su persona al frente de su programa de televisión. "93 cheques rechazados personales, 256 rechazados por personas jurídicas, en total 349 cheques sin fondo, por 788 millones de pesos. Tiene por LaFlía, Publicidad e Imagen y San Lorenzo, 256 cheques. Los últimos sin fondo fueron de este año: más de 90 millones de pesos. Cuatro bancos. Esta información hasta ayer estaba colgada de la página del Banco Central de la República Argentina (BCRA), es pública", detalló.

Jorge Rial expuso a Marcelo Tinelli en su viaje a México, mientras despiden trabajadores de América TV.

"Él está en este momento en México. Fue a grabar un programa que se llama LOL, con humoristas, una especie de reality en donde el que se ríe pierde. Lo hicieron primero con Susana Giménez. El programa es muy malo, y ahora lo llevaron a él", precisó Rial. "Mientras acá hay 29 compañeros en la calle y puede haber otros 25 más. Él es el responsable de la programación y la figura del canal", remató.

En un informe donde se repasó el viaje de "El Cabezón" por las 15 empresas que encabezó, en las cuales los pasivos fueron siempre más amplios que los activos, Rial llegó a la conclusión de que "finalmente el éxito de Tinelli es personal", en comparación a las firmas en las que estuvo al frente.

El tuit de Jorge Rial donde expone el trabajo de Marcelo Tinelli en México, mientras despiden a los trabajadores de América TV.

En las últimas horas, Rial volvió a apuntar contra el ex Showmatch, con un nuevo tuit en donde se lo ve una foto con quienes está trabajando en vivo con el lema: "Con este equipo hasta el fin del mundo". "Se ve que el equipo de América TV no era el suyo. Que alguien le avise que están despidiendo gente en el canal que él programa. Es el rey Dasmi. Lo que toca lo convierte en plomo", escribió. Este miércoles la compañía que dirigen Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt, continuará con los despidos, mientras ellos apostaron a un Tinelli que gastaba más de 10 millones de pesos por día para el Bailando, mientras que con suerte recuperaba la mitad de eso.