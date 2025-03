Entre lágrimas, el padre de Pablo Grillo destrozó a Patricia Bullrich: "Bazofia, borracha e hija de p..."

La represión desatada por las fuerzas de seguridad en la marcha de jubilados e hinchas frente al Congreso dejó un saldo devastador: 21 heridos, 150 detenidos y un clima de violencia estatal que remite a las peores épocas del país. Entre las víctimas, el fotorreportero Pablo Grillo se encuentra en un estado sumamente delicado tras recibir un impacto directo de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por la Policía Federal. Mientras el joven lucha por su vida en el quirófano del Hospital Ramos Mejía, su padre, Fabián Grillo, rompió el silencio con un mensaje de dolor y bronca contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Por una borracha hija de puta y por un descerebrado que habla con un perro muerto, se mandan a matar y ahora mi hijo está en peligro", exclamó entre lágrimas Fabián Grillo en la puerta del hospital, en diálogo con el periodista Hernán Nucera. Su angustia es la de un padre que ve a su hijo al borde de la muerte, mientras la responsable política de la represión elige descalificar a las víctimas en lugar de hacerse cargo de su accionar.

Patricia Bullrich, lejos de cuestionar el accionar de las fuerzas bajo su mando, optó por la estigmatización. "Es un militante kirchnerista y está preso", afirmó en una entrevista con LN+, reduciendo a Pablo Grillo a una etiqueta política y desinformando sobre su situación: no estaba detenido, sino hospitalizado en estado crítico. Además de falsear su condición, la ministra utilizó el caso para reforzar su discurso de criminalización de la protesta social.

La represión fue feroz. Testigos relataron que la policía disparó indiscriminadamente contra los manifestantes, incluidos jubilados y periodistas que cubrían la movilización. "Vi que Pablo se cubría con unas maderas, como si fueran vallas. Luego lo vimos caer con un agujero en la frente", relató el fotógrafo Juan Manuel Foglia. Las imágenes registradas muestran cómo la policía atacó a la multitud con balas de goma y gases lacrimógenos, dejando a varias personas con traumatismos craneales y heridas graves.

El gobierno justificó la violencia con un relato de conspiración. "Vinieron preparados para matar", aseguró Bullrich sin pruebas, intentando instalar la idea de que la protesta era un intento de "tomar el Congreso". En paralelo, la Policía de la Ciudad fue filmada plantando un arma en la Plaza Congreso, en lo que parece un intento burdo de construir pruebas falsas para justificar la represión.

Pablo Grillo siento atendido

El caso de Pablo Grillo no es aislado. Durante el operativo, una jubilada de 87 años fue brutalmente golpeada por un efectivo policial y terminó desmayada en la vereda, con la cabeza ensangrentada. En lugar de socorrerla, los efectivos mantuvieron el cordón policial mientras la mujer era asistida por manifestantes. Organismos de derechos humanos como el CELS y la CTA denunciaron "detenciones arbitrarias" y el uso desproporcionado de la fuerza contra ciudadanos que solo exigían mejores condiciones de vida para los jubilados.

Lejos de mostrar señales de autocrítica, Bullrich prometió endurecer las medidas represivas con la implementación de una "ley antibarras" que prohibiría la participación de hinchas de fútbol en manifestaciones. Su mensaje es claro: cualquier oposición será catalogada como un peligro para la democracia y reprimida con violencia estatal. Mientras tanto, Pablo Grillo sigue luchando por su vida. Su caso se ha convertido en un símbolo de la brutalidad de un gobierno que prefiere la violencia al diálogo. "Ser militante no es un delito, es un orgullo", dijo su padre, Fabián, dejando en claro que, a pesar del dolor y la indignación, la memoria y la resistencia seguirán vivas.

El descargo completo de Fabián Grillo, padre de Pablo

Agradezco el interés. Somos una familia de militantes y con orgullo lo decimos. La militancia no es mala y lo digo porque me enteré de lo que está diciendo la bazofia, esa de borracha que tenemos como ministra. Ser militante es un orgullo y él era un militante, pero también era fotógrafo y estaba trabajando. Estaba haciendo fotografía y estaba trabajando en forma independiente. Él siempre documenta cuando hay este tipo de actividades y bueno, por una borracha. hija de p... y por un descerebrado que habla con un perro muerto que mandan a matar está corriendo peligro mi hijo, Lo están operando, pero me dijo la doctora la situación es muy grave.