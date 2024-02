Gerardo Morales se quebró y habló de los rumores de infidelidad: "No me voy a hacer un ADN con mi hija"

Nahuel Morandini y Roque Villegas recuperaron su libertad, luego de pasar los últimos 54 días en un penal de la capital provincial. Ambos habían sido encarcelados entre el 4 y 5 de enero pasado por replicar algunas versiones y fotos vinculadas a una supuesta infidelidad de Tulia Snopek, la esposa del ex gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Si bien seguirán procesados y se encaminan a ir a juicio, el fiscal ordenó que sean liberados ya que considera que no hay riesgo procesal.

De acuerdo con Morales, Morandini y Villegas fueron detenidos por formar parte de un "grupo delictivo" que alteró la identidad de su hija de dos años y generó "lesiones psicológicas" por violencia de género sobre su mujer, y no "por tuitear" estas versiones. La causa contra ambos había iniciado el 4 de enero a partir de una denuncia de la propia Snopek que más tarde la justicia jujeña agravó por el artículo 139 inciso 2 del Código Penal de la Nación.

La misma prevé de 2 a 6 años de prisión a quien "por cualquier acto alterare o suprimiere la identidad de un menor de 10 años", adjudicándole publicaciones que también involucraban a la hija del matrimonio de Morales y Snopek. "No se trata de una causa por tuitear en Jujuy, sino que es una causa por organizar, planificar, crear, difundir y tornar incierta y alterar la identidad de una niña de dos años y por lesiones psicológicas agravadas por violencia de género en el caso de mi mujer", aseguró Morales.

De esta manera, Morandini y Villegas fueron acusados de lesiones psicológicas (a Snopek) y afectación a la identidad de una menor. Cerca de las 20 de este lunes, los imputados salieron de la unidad penal del Barrio Gorriti de la capital jujeña, donde fueron recibidos por sus familiares y activistas de derechos humanos, y en un clima de emoción se abrazaron con cada uno de sus allegados, quienes llevaban más de ocho horas esperando a las afueras del establecimiento.

Gerardo Morales y su esposa

El fiscal de la causa, Walter Rondón, requirió el cese de la detención preventiva luego de que el caso tomara repercusión nacional. "El Ministerio Público de la Acusación ha solicitado en cese de detención de los imputados porque estamos próximos a realizar la audiencia de control de actuación, es decir la finalización de la investigación penal preparatoria", señaló el fiscal jujeño, quien sostuvo que la imputación "no es por un simple tuiteo".

De hecho, el funcionario detalló que la acusación "surge de la exportación de las redes sociales más de lo que se extrajo de teléfonos de los acusados y tenemos pruebas suficientes para llevar esta causa a juicio". Y sobre la investigación a una tercera implicada, la arquitecta Lucia González, que denunció su caso en medios de comunicación, dijo que "se le atribuye el mismo delito por atentar contra el estado civil en la identidad de una persona menor de 10 años".

Además, afirmó que "no habrá más detenciones" en el marco de la investigación, no sin antes atribuirles a las tres personas nombradas como las que "subieron los posteos y de ahí se viralizó hacia abajo". "Estamos próximos a culminar la causa y antes del 20 de marzo estaríamos llegando a juicio en este proceso, el cual como tiene una pena mínima a 15 años se realiza con juez unipersonal", concluyó Rondón frente a la indignación popular.

En este contexto, Gerardo Morales le concedió una entrevista a Luis Novaresio por LN+ y al ser consultado por este tema, remarcó que no planea hacerse un ADN. "¿Si planeo hacerme un ADN? No, no planeo hacerme un ADN. Todos los días pienso en eso, en mi hija. En mi pequeña hija, que le han hecho un daño irreparable. Por eso no va a terminar acá, tiene que ir a la Suprema Corte. Voy a seguir denunciando a esta organización por el daño que le han hecho a mi hija y a mi mujer", dijo entre lágrimas.

Recuperaron la libertad los dos detenidos por tuitear sobre Gerardo Morales y su familia

Durante el tiempo que estuvieron detenidos y trasladados a distintas dependencias policiales y penales, Morandini y Villegas recibieron el apoyo de legisladores provinciales, nacionales, organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, entre otras instituciones que repudiaron el accionar de la Justicia de la provincia de Jujuy.