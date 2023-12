La pobreza trepó al 44,7% en el país: "Algo se está haciendo muy mal"

El domingo, 10 de diciembre, asumirá Javier Milei como nuevo Presidente en una ceremonia en el Congreso nacional, donde ante la Asamblea Legislativa la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, le tomará juramento y luego el mandatario saliente, Alberto Fernández, le entregará la banda y el bastón.

Alberto Fernández.

En medio de este contexto, el mandatario saliente anunció que se irá a vivir a España: "Tengo algunas propuestas para irme a España a volver a dar clases. Me parece que está bien que tome distancia. Felipe González decía que los ex presidentes somos floreros chinos, porque somos valiosos pero no saben adónde meternos. Hay que dejar que el que llega pueda trabajar sin tener eso que uno tuvo desde el primer día, que fue el acoso permanente de no dejarnos hacer".

Alberto se irá a vivir al país europeo luego de cuatro años de gestión habiendo dejado a la Argentina sumergida con un 44,7% de pobreza en este 2023, es decir que hay 17,5 millones de argentinos sumergidos en niveles bajos de ingresos, vivienda precaria, salud y educación insuficiente o inseguridad alimentaria. Así lo confirmó el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), quien además detalló que esto afecta al 62,9% de los menores de 17 años.

Bajo el título "Deudas sociales crónicas y desigualdades crecientes. Desafíos para la agenda pública (2004-2023)", el trabajo del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (ODSA-UCA), último de 2023, fue hecho sobre un muestreo de 5760 hogares en un universo geográfico de grandes conglomerados urbanos que abarca el área metropolitana del Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Salta, Neuquén La Rioja, San Juan Tierra del Fuego, Chubut y Chaco.

El último índice de pobreza en la Argentina mostró un incremento del 43,1% en 2022 al 44,7% en el 2023

De esta manera, determinó que a indigencia alcanzó al 9,6% y la calidad de empleo cayó a los niveles más bajo de la serie que el ODSA mide desde 2004, con un 33,1% de la población económicamente activa mayor de 18 años en condición de desempleo (8,8%) o de subempleo inestable (24,3%). Las cifras de la nueva medición reflejan un crecimiento de los índices respecto al mismo trimestre de 2022, cuando la pobreza había llegado al 43,1% y la indigencia al 8,1%.

El director del Observatorio, Agustín Salvia, indicó que para 2024 "se abre un escenario en el que la pobreza va a seguir aumentando, no de manera explosiva, sino en niveles similares al crecimiento que tuvo en los últimos dos años", en un contexto que, como anticipó Milei, coexistirán "una dinámica de alta inflación con el estancamiento económico". "Estamos en presencia de una crisis que marca un fin de ciclo, gobierne quien gobierne", sentenció durante su última conferencia.

Salvia hizo referencia a las dos décadas iniciadas en la "posconvertibilidad" en el que "se apostó más al equilibrio social fomentando el consumo que al crecimiento económico priorizando la inversión". La síntesis de ese proceso fue "un comienzo que fue próspero, a lo que le siguió un período de estancamiento y finalmente entró en franca decadencia", señaló y aseguró que "si esto sigue así, aumentarán los pobres a costa de una reducción de las clases medias".

Sin los planes sociales la pobreza llegaría al 49%.

Sobre sus expectativas acerca del futuro gobierno de Milei, advirtió que en el corto plazo habrá "un ajuste en los precios relativos" que incidirá negativamente en los niveles de pobreza e indigencia, mientras que en el mediano y largo plazo "no se sabe a dónde va a llegar, pero si es exitoso tiene la potencialidad de crecimiento". En ese sentido, sostuvo que "en el proceso, habrá una puja distributiva muy importante y los sectores más vulnerables deberán ser cuidados".

Para el director del Observatorio, "hay un consenso que algo se está haciendo muy mal y hay que cambiarlo" y precisó que "si esto sigue así, habrá un aumento de nuevos pobres por descenso de clase medias bajas, pobreza más estructural y mayor dependencia de los pobres extremos y las clases bajas de la asistencia pública". "Los efectos de la inflación sumados al estancamiento de la economía y la situación de empleo informal hacen que en la Argentina los niveles de pobreza hayan aumentado", dijo.

Y sumó: "Y todos los indicadores muestran que esa suba de cantidad de pobres o nuevos pobres seguirá en aumento el año entrante". Salvia remarcó que si no existiese una contención de los planes sociales como la AUH, el ITF y otros programas, la pobreza escalaría al 49,1% de la población. Es decir que cinco de cada 10 argentinos está en potencial situación de pobreza. Incluso, el 9,6% de indigencia indica hay 4,2 millones de personas que son indigentes.

Hubo un incremento al 9,6% de la indigencia, en el último trimestre del 2023

En el estudio se destaca que la tasa de pobreza pegó más en los sectores muy bajos alcanzando el 68% mientras que en los sectores altos apenas llegó al 11% y en el promedio total alcanzó en el 2023 al 44,7%. El otro dato alarmante es el de la inseguridad alimentaria: personas y hogares donde padecen hambre al menos una vez por día. El 20,6% de los hogares en Argentina tiene signos de inseguridad alimentaria, lo que implicó en el 2023 un incremento respecto del 18,7% del 2022.

Al mismo tiempo, en el promedio total de los chicos de 0 a 17 años se registró el índice de inseguridad severa alimentaria más alta de los últimos 18 años: el 13,9% de los niños expuso que padece hambre en la Argentina durante 2023. "Desde hace mucho tiempo que la economía argentina no garantiza un crecimiento estable y prolongado de manera sostenible. Durante los últimos 23 años el crecimiento promedio per cápita apenas fue del 0,73% anual", sostuvo Salvia.

El informe resalta que casi 7 de cada 10 personas presentaba en 2023 al menos una de las carencias consideradas en dimensiones de derechos, el 44% registraba 2 o más, mientras que el 28% de las personas se encontraban en la situación más crítica mostrando 3 o más carencias en dimensiones de derechos. "El 35,9% de los hogares recibió alguna asistencia social en 2023, esto representa alrededor del 46,7% de las personas dentro del universo analizado", precisó el Observatorio.

Hay 9,6% de personas que son indigentes (4,2 millones de personas).

El organismo subrayó que "la asistencia social adquiere mayor relevancia en los estratos más bajos, con déficits educativos, en condición de pobreza y/o inseguridad alimentaria, así como en el conjunto de unidades domésticas con presencia de niños y niñas". "Frente a la pobre creación de más y mejores empleos, y la imposibilidad de generar mejores remuneraciones, el gasto en transferencias sociales ha sido el mecanismo por excelencia más eficiente para mantener una relativa paz social. Sin este aumento en el gasto social la pobreza sería muy superior", sentencia el informe.