La UTA confirmó un paro nacional de colectivos en el interior: qué pasará en el AMBA

Sube el boleto de transporte, la nafta y también los servicios, pero lo que no suben son los sueldos. Así lo entienden desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), quienes luego de una extensa reunión para contemplar los salarios de marzo teniendo en cuenta la inflación del último mes, del cual no tuvieron respuesta, decidieron convocar a una acción gremial llevando a cabo un paro de transportes para el próximo martes 5 de marzo.

Colectivos en Rosario

El jueves al mediodía se reunieron sectores con funcionarios de la Secretaría de Trabajo, dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), además de representantes de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) para llegar a un acuerdo paritario que regule los números de acuerdo con la inflación, pero no hubo un punto de acuerdo.

Una vez que la reunión terminó, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que no circularán colectivos el próximo martes 5 de marzo, debido a una acción gremial que se llevará a cabo por no contar con ningún tipo de seguridad de que los salarios aumentarán en el mes de marzo. De igual manera, hasta el momento no está confirmado si incluirá al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aunque sí lo hará en el resto del país.

El mismo se dio a conocer mediante un comunicado que publicó la cuenta oficial de Twitter (X) de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), en el cual detallaron: "Finalizó la audiencia en Secretaría de Trabajo entre los empresarios de colectivos del interior del país y la UTA. No hubo acuerdo y finaliza la conciliación obligatoria. UTA llama a un paro de 24 horas para el próximo 5 de marzo". Y luego de eso, la notificación del paro.

UTA llamó a un paro de colectivos el próximo 5 de marzo.

"En atención al vencimiento del período de conciliación laboral impuesto, y tras dos meses sin ofrecimiento salarial alguno y a la profundización del conflicto, informamos que se ha resuelto la adopción de una medida de acción gremial, consistente en un paro por 24 horas durante toda la jornada del día martes 5 de marzo de 2024", comenzó el comunicado.

Y siguió: "Oído ello, el funcionario actuante insta a las partes a extremar esfuerzos a fin de acercar posiciones superadoras de las diferencias planteadas y explorar alternativas de consenso. Asimismo, les requiere comunicar a esta cartera de Estado cualquier novedad respecto de las temáticas de autos".

"Por otro lado -a efectos de monitorear el estado de situación y proseguir con las tratativas- designa nueva fecha de audiencia virtual para el día 7 de marzo de 2024 a las 13 horas, comunicando el ID habilitante a las partes a sus correos electrónicos registrados ante esta Cartera. Quedando todos los comparecientes, por este acto, debidamente notificados", concluyó.

Colectivos en AMBA

Todos los trabajadores de los transportes se encuentran envueltos en esta misma situación, porque antes de que la UTA anunciara el paro de colectivos, ya se habían unido días anteriores a la misma medida de fuerza los trabajadores ferroviarios y aeronáuticos, quienes también generaron un paro de trenes y de aviones por las mismas razones.