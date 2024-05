Lilia Lemoine entre maquillaje, poses y papada: tremendo show durante el debate de la Ley Bases

En medio de las tensiones políticas que se suceden entre los Diputados del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), los de Unión por la Patria (UxP) también los del PRO y los referentes del radicalismo en todos sus colores, hay un diputada que llama bastante la atención: Lilia Lemoine de La Libertad Avanza (LLA).

Antes de ocupar una banca de poder en la Cámara de Diputados, Lilia supo ser cosplayer y estuvo muchos años de su vida abocada a ejercer su oficio de maquilladora. Ahora desempeña una importante función pública y todavía le quedan algunas de las "mañas" que expone en redes sociales y en el recinto más importante de Argentina.

Lilia Lemoine trabajó varias horas en el Congreso

BigBang se propone recopilar solo algunas de las perlitas que Lemoine legó a los y las argentinas durante el debate de la Ley de Bases.

Lo más llamativo es que tiene un encono personalísimo con el FIT y sus integrantes. En redes sociales, Lilia protesta constantemente porque los Diputados de izquierda expresan sus opiniones: "Así todo el tiempo. Ya habló como 4 veces (Myriam) Bregman", expresó indignada y también dijo: "Se fue ayer, volvió ahora, habla cosas sin sentido, no deja avanzar la sesión... sinceramente genera un MALESTAR horrible". Además "gritó": "¡¡¡FLACA ESTAMOS TRABAJANDO!!!" y terminó: "Es una falta de respeto a la Humanidad".

Un machetito de Lilia para no olvidarse de ningún tema

Sin embargo, a la hora de tomar la palabra, estuvo más de cinco minutos cuando en realidad sólo pueden hablar dos. En ese discurso, que muchos calificaron como "más elevado" que los anteriores, vanaglorió a su jefe político Javier Milei: "No le quieren dar poderes a Milei porque todavía están ofendidos de que (SIC) en vez de mirar al Congreso (que tiene un ego gigante) el Presidente decidió mirar al pueblo que es el que lo votó y lo eligió".

Llamativa también fue la actitud que tuvo tras varias horas de debate en el Congreso: Lilia no aguantó más y tuvo que retocarse el maquillaje. Una de las cámaras del canal de Diputados la tomó, alguien lo compartió en redes sociales y fue viral en cuestión de minutos.

Ni lerda ni perezosa, Lemoine respondió a todo el hate que le tiraron con una expresión bastante escatológica: "Sip, después de 24 hs sin dormir, ni bañarme, atornillada a una banca, no me voy a arriesgar a ir al baño para taparme los granos...".

El 29 y 30 de abril fueron tal vez las jornadas de trabajo más extensas en la vida de Lemoine y, durante todas estas horas necesitaba un buen apoyo moral. Eso se lo dio "El Jefe" Karina Milei que fue a visitar al bloque de LLA y claro, Lilia aprovechó para compartir ese movimiento en su cuenta oficial de X (antes Twitter): "Estamos acá desde el mediodía, vino a darnos ánimo Karina, siguen los discursos kirchneristas y van a seguir hasta las 7 de la mañana cuando finalmente comience la votación", dijo y también renegó: "Ellos ya anticiparon que van a votar negativo, simplemente usan su tiempo para hablar en contra del gobierno de Javier Milei, llamar a tomar las calles, mentir... todo para aparecer al aire en Diputados TV. ¡Hasta critican temas que NO SE TOCAN EN LA LEY! No tienen cara", explicó.

El bloque de LLA junto a "El Jefe" Karina Milei

Para no perder la costumbre, la diputada libertaria también pidió colaboración a sus followers de X: "A los que están mirando el debate... si estuvieran acá en mi banca... qué les gustaría decirle a los diputados kirchneristas (es decir, a la izquierda). Con RESPETO, con ARGUMENTOS... escriban acá abajo. Los leo".

Algunas de las respuestas fueron: "Personalmente no quiero que hablen más con los Kirchneristas, voten de una vez... Si sabemos que no están interesados en nada más que en conservar sus curros y tirar abajo el gobierno de Javier Milei", dijeron los libertarios. Del otro lado político, le respondieron: "Que son los cuasi héroes y me sorprende, desde ya, la fuerza de voluntad para no dejarte pelada. Unos genios, se los vota mil veces".

María Celeste Ponce y Lili Lemoine antes y después de trabajar en el Congreso

Sin embargo, el pase de comedia más divertido de Lemoine en redes sociales fue al que tuvo con su compañera de banca María Celeste Ponce (que se autopercibe como "antifeminista" en su cuenta de X) en la que postearon el antes y el después de cómo llegaron a sesionar y cómo terminaron después de 16 horas de debate.

Allí se las vio espléndidas al llegar y en la próxima foto se las ve en desde una perspectiva de contrapicado con las papadas en primer plano.